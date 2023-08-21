美中AI角力 砸數十億拚軍用科技

美國和中國大陸為爭奪軍事人工智慧（AI）主導地位，正優先研發把自動化載具、偵監能力整合進各軍種的AI科技；大陸官媒宣稱，最近實驗證明無人機群已能克服干擾信號，成功擊毀標靶，美英澳四月的聯合軍演已動用AI強化無人機群，追蹤並模擬攻擊地面車輛。

華爾街日報十九日報導，美、中追求的優先目標，是研發出不必人力協助就能設法攻擊目標的武器，還有從衛星影像鎖定標靶的AI工具。

大陸官媒稱，解放軍國防科技大學最近實驗中，動用數十架無人機群互助，而克服干擾信號，接下來不用操作者的人力協助，就找到並摧毀「遊蕩彈藥」標靶。

美英澳四月的聯合軍演，無人機隊飛行途中，他們傳輸升級信號給AI機隊重新校準，追蹤並模擬摧毀地面目標。

華府喬治城大學「安全與新興科技中心」最近研究數百項與AI相關的軍事採購文件，發現二○二○年為期八個月，美、中採購的武器，已知有三分之一都是AI、自動化載具，在兩國採購占比都是最大。

烏克蘭已動用具備一些自動化戰力的無人機，來反制俄國入侵；俄烏戰爭提供第一個戰場，供真實世界測試AI無人機科技。

安全與新興科技中心副主任瑪格麗塔．康奈夫指出，美軍正由俄烏戰場學到很多AI科技的價值。

康奈夫團隊發現，AI情報、偵察及監視戰具在美、中兩國的採購合約，占比高居第二，包括使用AI來分析衛星成像，找到可疑目標。研究估計美中各自花了數十億美元，來研發軍用AI。