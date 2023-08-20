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迎澤倫斯基到訪 荷蘭總理承諾將和丹麥提供烏軍F-16戰機

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏國總統澤倫斯基（右二）20日造訪荷蘭，和總理呂特（中）一同檢視F-16戰機。路透
烏國總統澤倫斯基（右二）20日造訪荷蘭，和總理呂特（中）一同檢視F-16戰機。路透

路透報導，先前已表示將退出政壇的荷蘭總理呂特，20日藉烏克蘭總統澤倫斯基到訪時證實，荷蘭和丹麥將於移交條件達成時，交付尚不確定數量的F-16戰機給烏國。

報導指出，美國數日前已同意荷蘭和丹麥交付烏國F-16的潛在計劃，呂特稍早的保證為首項烏軍將獲得F-16的實際承諾；法新社則形容呂特的承諾是對交付事宜「蓋上橡皮圖章」。

澤倫斯基對此在記者會上表示，這是「歷史性」的決定，將強化烏軍的防空能力。

澤倫斯基早先亦造訪可望加入北約組織（NATO）的瑞典，而據法新社報導，他抵達荷蘭後，已赴荷軍基地參觀他企盼能夠取得的F-16戰機

丹麥外交部也於20日聲明證實，將偕荷蘭於條件達成時交付烏軍F-16戰機，相關條件包括烏國F-16相關人員揀選並測試、訓練成功，以及達得必要授權、基礎建設和後勤等。

據美聯社，美方已表示F-16和較先進的美製艾布蘭戰車（Abrams Tank）相同，將在烏國面對俄軍的長期應對扮演要角。至今，烏軍仰賴較舊型的機種，諸如俄製的米格-29（MiG29）和蘇愷（Sukhoi）飛機。

F-16戰機具較先進的科技和打擊目標的能力，專家也稱該款戰機的功能更廣泛。

F-16 荷蘭 戰機 丹麥 澤倫斯基

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