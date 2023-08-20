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探測器「月球25號」出狀況 俄羅斯登月計畫現隱憂

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天表示，「月球25號」（Luna-25）探測器在登月前的飛行期間出現「緊急」狀況。 美聯社
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天表示，「月球25號」（Luna-25）探測器在登月前的飛行期間出現「緊急」狀況。 美聯社

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天表示，「月球25號」（Luna-25）探測器在登月前的飛行期間出現「緊急」狀況。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署在聲明中表示：「我們釋放推進動力，把探測器送往預定登陸的軌道。」

「在操作過程中，自動站發生了緊急情況，因此無法在指定狀況下執行操作。」

這是俄羅斯近50年來首次執行登月任務，一枚攜帶「月球25號」的聯合號2.1v（Soyuz 2.1v）型火箭11日於莫斯科以東5550公里的東方太空發射場（VostochnyCosmodrome）發射升空後，「月球25號」16日成功進入月球軌道。

俄羅斯聯邦太空總署並未說明，此事是否會讓原定21日在月球正面南部極地區博古斯瓦夫斯基環形山（Boguslawsky）北部進行的著陸計畫受到影響。

「月球25號」大小相當於一輛小型汽車，預計在月球南部極地區運作1年。美國國家航空暨太空總署（NASA）和其他太空機構的科學家團隊近年在這個地區處於陰影中的隕石坑裡發現水冰的蹤跡。

太空 俄羅斯 極地

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