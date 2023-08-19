俄國「月球25號」登陸器取得首批結果 拍攝隕石坑畫面曝光
路透報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roskosmos）19日表示，擬登陸月球南極的俄國太空裝置「月球25號」（Luna-25）已產生首批結果，目前正在進行分析，並釋出自該裝置拍攝到的月球隕石坑畫面。
俄國太空總署指出，月球25號攝得的塞曼（Zeeman）隕石坑是月球南半球深度第三的隕石坑，深達8公里，直徑則為190公里。
月球25號在繞行月球5日後，預計21日登陸月球南極。俄方稱目前獲得的資料涉及月球土壤的化學成分，將促進欲研究近月球表面的裝置的行動。
月球25號在16日時進入月球軌道，為俄國繼1976年來的首度。該裝置大小約同一輛小轎車，預定在月球南極運作一年。近年，美國及他國的航太單位曾在月球南極偵測到水冰的蹤跡。
水的存在對主要太空強權具有潛在價值，可能容許人類在月球上逗留時間更長，並能促成月球資源開採。
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