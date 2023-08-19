曾指「習近平為獨裁者、陸是定時炸彈」 拜登今稱：期待延續峇里島對話

拜登是在8月19日於美國戴維營與日韓兩國領導人會談後對媒體披露該消息的。他說，「預計並期望能在今年秋天繼續我們在峇里島的談話，這是我的期待。」美國總統所指的是今年11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議(APEC)，屆時習近平也會參加。

法新社指出，兩國領導人也有機會在九月初於印度新德里舉行的G20峰會上見面。

拜登與習近平的上一次會面還要追溯到去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會。當時，兩位國家元首表示，願意共同努力應對世界兩大經濟體之間的高度緊張態勢。但是在此後的近一年時間裡，北京屢屢被美方的言行所激怒。

就在今年6月，國務卿布林肯訪華後不久，拜登在公開場合稱習近平為「獨裁者」。上星期，拜登還說，由於遇到了經濟問題，大陸現在就是一枚「定時炸彈」，因為「當壞人遇到麻煩時，就會做壞事」。此外，白宮還加大了對大陸的經濟制裁力度，不斷限制先進晶片對華出口，還在近期限制美國資本投入大陸敏感科技領域。

北京方面譴責美國的一系列行動違反了自由貿易原則。但是包括布林肯在內的美國高官則一再表示，並非要全面遏制大陸發展，而是用一系列非常具有針對性的措施來維護美國國家安全。拜登本人也在上星期表示，不尋求與大陸發生爭鬥，而是尋求與北京建立「理性的關系」。

在歐巴馬總統任職期間，作為副總統的拜登曾與時任大陸國家副主席習近平有過多次互動。拜登在選戰期間也公開談論與習近平的私交，屢屢強調往昔共度的時光。他在稱大陸為「定時炸彈」的同一選戰活動上還說「我和習近平在一起的時間比任何世界領導人都多」。

（法新社、德新社）

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