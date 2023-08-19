聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰式「王者再臨」！被政變趕下台的總理塔信將返國操盤總理選舉
稱之為泰國版的「王者再臨」吧！2006年被軍方政變罷黜後流亡海外的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra），預計下周二返國。塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群平台貼文預告：「8月22日早上9點，我將在〔曼谷〕廊曼（Don Muang）機場與我父親相會」。
塔信原訂8月10日返泰，後來以體檢為由延後行程。22日是泰國國會選舉新總理的日期，塔信勢力撐腰的「為泰黨」（Pheu Thai Party）提名的房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）被視為軍方也能接受的妥協人選，有機會過關。
泰國有國王，但不過問實際政務。塔信這次「王者再臨」，更像是「造王者」（kingmaker）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言