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泰式「王者再臨」！被政變趕下台的總理塔信將返國操盤總理選舉

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
泰國前總理塔信。（路透資料照片）
泰國前總理塔信。（路透資料照片）

稱之為泰國版的「王者再臨」吧！2006年被軍方政變罷黜後流亡海外的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra），預計下周二返國。塔信么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群平台貼文預告：「8月22日早上9點，我將在〔曼谷〕廊曼（Don Muang）機場與我父親相會」。

塔信原訂8月10日返泰，後來以體檢為由延後行程。22日是泰國國會選舉新總理的日期，塔信勢力撐腰的「為泰黨」（Pheu Thai Party）提名的房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）被視為軍方也能接受的妥協人選，有機會過關。

泰國有國王，但不過問實際政務。塔信這次「王者再臨」，更像是「造王者」（kingmaker）。

泰國 大選

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