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美日韓峰會大衛營峰會╱拜登盛讚：三國夥伴關係進入新時代

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登(圖中)、日本首相岸田文雄(右一)和南韓總統尹錫悅(左一)18日在美國馬里蘭州大衛營，召開三國史上首度的單獨高峰會。法新社
美國總統拜登(圖中)、日本首相岸田文雄(右一)和南韓總統尹錫悅(左一)18日在美國馬里蘭州大衛營，召開三國史上首度的單獨高峰會。法新社

美國總統拜登日本首相岸田文雄南韓總統尹錫悅18日在美國馬里蘭州大衛營，召開三國史上首度的單獨高峰會，拜登在會後記者會上盛讚，這場會議象徵「日本、南韓與美國夥伴關係進入新時代」。

華盛頓郵報報導，站在岸田文雄和尹錫悅之間的拜登在聯合記者會上表示，「這是我在大衛營舉辦的第一次峰會，我想不出比這裡更適合開啟下一個合作時代的地點了」，強調領袖商定的承諾將經得起時間的考驗，「這是幾十年的事」。

峰會主要成果為三國就一項新的安全承諾達成共識，一旦太平洋爆發安全危機或威脅時，就有義務啟動「三方磋商機制」。但美國官員澄清，該協議不是集體防禦承諾，沒有採取行動的堅定義務，不像北約《第五條款》（Article 5）。

其他共識包括同意年度舉行三國領袖峰會、加強彈道飛彈防禦領域的合作以及設立新的熱線以幫助三國政府在危機期間溝通。

經濟安全問題上，三位領袖則同意更密切合作，透過預警系統支撐全球供應鏈，以防止關鍵技術短缺，以及開展三方國家實驗室合作與經濟合作等。

此次峰會選在大衛營舉辦具象徵意義，以色列和埃及1978年在此處簽屬和平協議，拜登希望南韓和日本擺脫數十年來的矛盾與分歧，走向新的和睦關係，以對抗中國和北韓等共同敵國。

在美日韓峰會舉行前，中國外交部抨擊美國刻意搞「小圈子外交」，企圖成立「東亞版小北約」，加劇地區緊張對立情勢。

對此，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日向記者強調，此次峰會的目的「絕非為了成立太平洋北約」，並強調此三方聯盟沒有明確的針對性。

拜登也在記者會上強調，此次峰會與中國無關，而是關注更廣泛的安全問題以及三國間彼此的關係。

岸田文雄稱新的大衛營原則是「歷史性的轉捩點」和「三邊合作的新指引」。尹錫悅則說，「這邊最重要的不是我們自身的利益。我們可以為世界自由與和平進步做出貢獻。這正是我們利益一致之處。」

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