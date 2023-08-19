中俄艦艇穿越宮古海峽 日嚴正關切

中共解放軍與俄羅斯海軍上月廿八日展開第三次海上聯合巡航後，目前仍持續在太平洋海域航行。據日本防衛省統合幕僚監部最新發布，這十一艘艦艇十七日穿越沖繩和宮古島間宮古海峽後北上，從太平洋駛向東海，日方指出，這是中俄艦艇首次同時穿越宮古海峽，對日方採取示威意圖明顯，已向兩國表達嚴正關切。

日本共同社報導，中俄十一艘艦艇十五日上午九點前後在日本最南端的沖之鳥島東北約二百八十公里處航行，十六日在沖繩縣沖大東島以南約五十公里處向西前進，十七日向東海移動。

防衛省指出，中俄兩國在日本周邊反覆採取聯合行動，經分析認為「對日方採取示威行動的意圖明確」，已通過外交渠道對兩國提出交涉，從安保角度嚴重關切。

根據日本防衛省通報資料，十一艘艦船包含解放軍六艘以及俄軍五艘。其中解放軍派出的艦艇分別為飛彈驅逐艦貴陽號、齊齊哈爾號；飛彈護衛艦棗莊號、日照號；綜合補給艦太湖號；電子偵察艦開陽星號。

值得注意的是，上月底中俄聯合艦隊穿越北海道與薩哈林之間的宗谷海峽時，日本防衛省偵查到的艦艇不包含開陽星號，意即在八月上旬期間，開陽星號才加入本次兩國聯合巡航編隊。

據香港信報報導，俄羅斯國防部發表聲明指，中俄海軍艦艇一直在太平洋聯合巡邏，目前正在東海執行任務，並稱自巡邏開始以來已航行六千四百多浬。