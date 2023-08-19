美日韓峰會制度化 逐年舉行

美日韓三方高峰會登場，美國總統拜登十七日先前往大衛營準備接待日韓領袖。美國政府高官預告，將有一系列三方聲明和具體成果，遍及教育、科技、外交和軍事，該峰會將制度化地逐年舉行，並建構即時諮商的危機熱線。

另一位美國高官表示，該峰會後的其中一項聲明為建立三方安全架構，即面臨區域變局或威脅時，三國將立即而且迅速諮商，討論訊息共享，相互協調採取政策行動。這並非正式的聯盟承諾，亦非集體防禦承諾，不影響各國依據國際法的自衛權，也不改變現有的美日與美韓防禦條約。

前述高官說，美日韓將建立三方熱線，應對危機和不安定時刻，三國領袖將承諾當危機發生或影響任一國安全時，三國將展開磋商。

台海變局是否符合啟動三方熱線要件，該高官不願正面回應，只說不會列出啟動熱線具體條件，三國領袖的討論範圍將遍及印太地區安全局勢。

美方預告，該峰會後的聯合聲明將重申並強調維持台海和平穩定；美日韓也會透過聲明凸顯對南海局勢的關切，包括延續二○一六年南海仲裁案精神，反對在南海挑釁或軍事化行動。

大衛營是美國總統度假地，距白宮約一小時車程。二○二一年就任後，拜登首次在此招待盟友，隱含歷史意義。

美國前總統卡特一九七八年在此促成以色列和埃及破冰。拜登這次也想使有歷史宿怨的美國兩大亞洲盟邦能暫拋芥蒂，攜手應對中國和北韓。英國前首相邱吉爾、柴契爾夫人和蘇共領袖赫魯雪夫皆曾造訪大衛營。比起嚴肅的會談，大衛營能使外國領袖在較輕鬆場合交談，隔絕媒體的隱密性亦有助他們對話。