風災致飢荒逾兩百死 北韓刑案增3倍、平壤傳恐攻

卡努颱風上周侵襲北韓，北韓領袖金正恩日前視察災區並督導軍方搶救農作。但相當於美國中情局（ＣＩＡ）的南韓國家情報院指稱，截至七月已有兩百餘名北韓人餓死，聯合國安理會批評平壤著重研發核飛彈，不顧民眾挨餓。另外，平壤一帶近期更傳出炸彈恐攻，南韓政府雖尚未證實出現恐攻跡象，但也提到北韓重大刑案已增加約三倍。

北韓民生基礎設施不完善、林地多遭砍伐，若有洪患恐造成嚴重後果。北韓官媒朝中社報導，金正恩已赴江原道勘災，監督軍人協助搶救農作，災區可望完全復原。金正恩並稱讚軍方及時應對災情，救回淹水農田。

但脫北者出身的世界朝鮮問題研究所所長安燦一向法新社表示，金正恩視察時動員軍機向農作噴灑殺蟲劑僅為作秀，反而凸顯平壤恐束手無策，只好靠軍隊協助救災。

南韓國會議員劉相凡十七日更引述南韓情報單位簡報說，一月至七月已有約二四○名北韓人餓死，比近期年均的一一○人多一倍。

根據南韓情資，北韓經濟已陷入惡性循環，二○二○年至去年的經濟皆呈現負成長，人民食不果腹。安理會日前亦直指平壤對核飛彈研發投注巨資，卻放任民眾缺乏食物等基本民生必需品。

民生問題可能也在北韓引發治安疑慮。南韓東亞日報十八日引述消息人士報導，維安嚴密的首都平壤於一至兩個月前發生罕見炸彈攻擊，研判代表北韓長期缺糧問題已令人民忍無可忍。國情院在五月底向國會提交的報告中寫道，北韓境內嚴重刑案已激增三倍，包含搶奪物資、投擲土製炸彈等大型組織犯罪。