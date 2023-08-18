習近平將出席南非金磚峰會 普亭因「這理由」無法親自到場

中國外交部周五（8月18日）發布消息稱，中國國家主席習近平將於8月21日至24日出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國事訪問。在南非期間，習近平還將同南非總統拉拉瑪佛沙共同主持中非領導人對話會。

海關總署和農業農村部前一日聯合發布公告，決定自公告發布之日起，認可南非部分區域為口蹄疫非免疫無疫區，允許這些區域內符合中國法律法規要求的牛肉等相關產品輸華。

中國是金磚國家的核心成員國。金磚國家目前還包括巴西、俄羅斯、印度以及南非。

金磚國家人口總數佔世界人口的40%以上，經濟總量佔全世界的26%。

金磚國家的宗旨是將世界主要新興經濟體的利益聯繫在一起，但也尋求擴展到其他民間和政府領域。

普亭將是唯一一位無法親自到場的領導人

南非官方表示，由於國際刑警組織發出的通緝令，俄羅斯總統普亭將不親自前往南非出席此次峰會。

美聯社表示，這可能會讓普亭感到尷尬，因為他將是5個成員國當中唯一一位無法親自到場出席峰會的領導人。克里姆林宮發言人培斯科夫證實，普亭決定以視訊連線的方式出席峰會。

據路透社的報導，俄羅斯外長拉夫洛夫將代替普亭前往約翰內斯堡出席峰會。

金磚國家擴容

法新社報導稱，這屆峰會邀請參加的國家總共有69個，包括非洲所有國家。非洲國家中的阿爾及利亞、埃及和衣索比亞都有意加入金磚國家。

此次金磚國家峰會也將是2019年以來首次以線下形式舉辦。此間，烏克蘭戰爭爆發，南非經濟面臨崩潰，中印兩國間的競爭加劇，金磚國家也在為這個組織尋找新的定位。

巴西總統盧拉表示，他支持更多國家加入金磚國家，他準備在峰會期間提出這項議題。今年8月初，盧拉公開批評七國集團（G7）是一個不應該存在的「俱樂部」，因為該集團討論地緣政治的方式已經過時。他還說，國際貨幣基金組織（IMF）經常幫助「沉沒的國家」。盧拉曾在今年4月訪問中國時，間接批評IMF對巴西鄰國阿根廷提出嚴苛的削減開支的條件以換取紓困貸款。

印度觀察家研究基金會研究員辛格(Antara Ghosal Singh)在接受德國之聲採訪時表示，「對印度而言，金磚五國與七國集團並不矛盾。印度一直在尋求加強與美國、日本和西歐的伙伴關係，以支持其發展進程。 印度認為，這些國家可能會相對衰落，但它們仍然是印度可以依賴的資本、技術和市場的主要來源，也是印度可以尋求進入的地方。」

巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）說，目前已經有大約20個國家正式提交加入金磚國家的申請。他表示，有望加入的國家包括阿根廷、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、伊朗和委內瑞拉。

據報導，對加入金磚國家表達出興趣的國家超過40個。

新開發銀行的作用

面對美國和歐盟的孤立，中國和俄羅斯一直在尋求擴大其在發展中國家的經濟影響力。中國政府通過中國支持的新開發銀行（俗稱「金磚銀行」）實現這一目標，該銀行正在為巴西和其他發展中國家的基礎設施項目提供資金。

巴西總統盧拉今年在訪華期間在上海參加了新開發銀行行長宣誓儀式。而出任這一職務的正是巴西前總統羅賽芙。外界預期這將幫助盧拉加強巴西與南半球國家的聯盟，減少對世界銀行和IMF等機構融資的依賴。

路透社報導指出，預計下周即將召開的峰會上還將討論如何在新開發銀行內促進本幣融資和信貸。南非財政部長戈東瓜納（Enoch Godongwana）表示，使用本幣將有助於降低外匯波動的風險。

自俄羅斯入侵烏克蘭和美聯儲於2022年初開始加息以對抗通脹以來，美元對新興市場貨幣的匯率上升，使這些國家償還美元債務的成本增加。

南非一位高級外交官對路透社表示，新開發銀行仍在研究使用替代貨幣的可能性，但峰會期間不會談論金磚國家推出共同貨幣的問題。

法國總統馬克宏原本也想出席本屆金磚國家峰會，但是在俄羅斯的反對下，他沒有受到邀請。

（美聯社、法新社、路透社）

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