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美日韓峰會地點大衛營原本叫香格里拉？羅斯福取名被艾森豪改掉

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
1959年9月25日，艾森豪與赫魯雪夫在大衛營合影。美聯社
1959年9月25日，艾森豪與赫魯雪夫在大衛營合影。美聯社

台灣時間今晚（8月18日）11時在美國總統渡假村大衛營（Camp David ）登場的美日韓峰會，由羅斯福（Franklin Roosevelt）1942年總統任內建立，沿用至今。

其實，羅斯福當時偏好搭遊艇度假，但是軍方和特勤單位都擔心在水上會成為活靶，羅斯福於是下令國家公園管理局給他找塊地方，距離白宮100英里以內，供他度假，就是現在的大衛營。

不過，羅斯福當時將渡假村命名為「香格里拉」（Shangri-La），出自希爾頓（James Hilton）的小說《失去的地平線》（Lost Horizon）。只是後來被艾森豪（Dwight Eisenhower）改名為大衛營。順帶一提，大衛（David）是艾森豪的父親與孫子的名字。反正當上美國總統，他說了算。

大衛營啟用後，羅斯福開啟美國總統邀請外國領袖到訪的先例，二戰時的英國首相邱吉爾去過大衛營兩次，1943年那次還討論了諾曼第登陸的計畫。羅斯福也曾帶邱吉爾去釣魚。

艾森豪則是在1959年招待過當時的蘇共總書記赫魯雪夫（Khrushchev），也是蘇聯領導人首度訪美。兩人一起看了西部電影與進行其他活動。

美國 香格里拉

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