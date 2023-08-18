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賴清德低調過境美國 「疑賴」或更「信賴」？

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台灣副總統賴清德剛結束巴拉圭出訪行程，週五（8月18日）凌晨返抵台灣。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台灣副總統賴清德剛結束巴拉圭出訪行程，週五（8月18日）凌晨返抵台灣。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台灣副總統賴清德剛結束巴拉圭出訪行程，週五（8月18日）凌晨返抵台灣。由於賴清德有意角逐台灣2024年總統大選、多年前又曾自稱「務實的台獨工作者」，他此次過境美國的動向、美方的接待規格、中方的反應，都引發外界關注。

多名專家皆認為，賴清德此行雖然刻意低調，但藉著美洲之行與彭博社的專訪，打了一套「組合拳」，意在傳遞自己是「穩定的總統候選人」的訊息。

賴清德此行收穫

德國馬歇爾基金會的台灣專家葛來儀（Bonnie Glaser）告訴DW，此次賴清德在美國的過境行程十分低調，據悉並未會見任何美國國會議員、所有會議也都閉門舉行；這不僅是賴清德及其團隊的意思，台灣及拜登政府在此事上的看法也十分一致。她說，賴清德此行「發出的訊息是為了讓美國放心——他若當選，將追隨台灣總統蔡英文的腳步⋯⋯與美國保持非常密切的關係，也奉行維持台海現狀的政策」。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅也向DW表示，賴清德此行低調行事，最大的收穫除了「讓美國更放心」，更展示「台灣跟美國可以共同地來控管兩岸衝突的風險」，亦透過與彭博社的專訪呈現自己「可以完全地繼承蔡英文路線這樣的形象」。

賴清德出訪期間，彭博社刊出他行前接受的專訪。賴清德在訪問中解釋所謂「務實台獨工作者」的意涵，並重申「台灣已是一個主權獨立國家」的主張，因此他不會、也沒有必要另行宣布「台灣獨立」，更無意更動「中華民國」名稱。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向DW分析，對於台灣內部而言，賴清德意在證明他是個可以管理外交議題的總統人選。在中美關係相對緊張之際，他若能順利完成對美外交、又能將此事的緊張程度控管在合理範圍內，將有利他後續的選情。

宋文笛說，對外，賴清德此行刻意低調便是在向美國證明：「表演式的政治，或者從外交議題上高調得分」均非其興趣所在；相對地，他將「盡量維持穩定」放在優先位置，是一個務實、值得長期合作的夥伴。

美國低調有何考量？

這趟7天6夜的美洲之行，賴清德兩度過境美國。去程過境紐約時，美方僅派出美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，引發部分輿論揣測，亦有中國評論質疑，美方因賴清德的「台獨」說，而對他有所忌憚、降低接待規格。

台美關係專家陳方隅說，美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在舊金山會見賴清德一事，已讓這樣的臆測不攻自破。

賴清德回程途中，過境舊金山短暫停留。期間羅森柏格、台灣駐美代表蕭美琴皆前往迎接，賴清德也與羅森伯格共同出席當地台僑晚宴。陳方隅表示，此前羅森柏格已特別發文解釋，她是為了參加妹妹的婚禮才未能在紐約接待賴清德，此舉已展現了美方表達「並非刻意冷遇」賴清德的十足誠意；且據過去美台互動的傳統，台灣高級官員赴美時，本就都由美國在台協會首長接待，此次安排符合慣例、並無任何待遇縮水的疑慮。

葛來儀指出，對於台灣高階官員的過境，美方一向秉持「提供舒適、安全、便利和尊嚴」的一貫政策，本就無意傳遞任何政治訊息；賴清德不僅是台灣現任副總統，還是民進黨的總統候選人，美國不希望被視為干涉台灣選舉、偏愛任何特定的總統候選人，試圖做到公平對待所有候選人，這是賴清德此次訪美低調的主因。

葛來儀表示，美中關係近期的微弱進展雖非主因，但也是賴清德低調訪美的因素之一。氣球事件後，北京和華盛頓才剛開始重新接觸，美國持續致力於穩定兩國關係，也正在「默默地為（雙方）可能在11月的亞太經合會（APEC）領袖峰會會面而努力」，因此她認為拜登政府不想阻礙這一進展。

陳方隅則認為，美台之間只要有互動，中方都會不滿。假如美方「稍微對台灣好一點，或者有多一點什麼行程，他們（中國）就說（美國）搞台獨；如果沒有的話，就說（美國）不信任賴清德」，中國無論如何都有一套對應的宣傳說辭。

他指出，此次賴清德的低調是因為美國「不希望節外生枝」，而中國沒有可做文章之處，只好「去炒作 （美國）疑賴論」，「接下來可能會有滿多的資訊 、認知作戰，圍繞在這個主題上」。

宋文笛說，美方的態度亦考慮第三方國家的觀感。他解釋，美方希望呈現美國「已經在所有合理範圍內，盡量低調、盡量以不會升溫的方式在處理（賴清德過境），所以如果後面（台海局勢）還是升溫了，那麼大家就知道要怪的人不是美國，知道誰才是不合理的那一方」。

中方後續反應？

上月傳出賴清德將過境美國的消息時，中國駐美大使謝鋒曾稱應制止「台獨」人士的冒進行為，並表示「現在首要任務，就是阻止賴清德訪問美國，這像是一頭朝我們衝來的灰犀牛」。

葛來儀表示，中國實際上無從阻止台灣高階官員過境美國，因此中方這樣的反應不僅「太誇張（dramatic）」，還讓自己陷入更加困難的處境。她說：「我認為中國一旦把『必須阻止某些事情』說出口，卻無法阻止它⋯⋯那麼也許他們把自己置於必須做出更強烈反應的境地。」

儘管如此，葛來儀也透露，據她了解中國這次應該不會有過大反應。她告訴DW：「我從中國官員那裡聽到，他們認為紐約的過境處理得宜，美國對此次過境的應對也很好。因此，至少跟我交談過的人表示，中國不太可能做出非常強烈的反應。」

賴清德啟程之際，中國宣布於12日至14日在東海舉行3天軍演；他回程之際，中國海事局宣布，18日至22日將於南海部分海域進行射擊演習。儘管北京並未明言這些軍事活動與賴清德過境美國有關，但仍引發諸多輿論揣測。

宋文笛預期，賴清德返台後「肯定會（再）有」軍演，但幅度應會小於去年8月時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、今年4月中國解放軍東部戰區舉行「聯合利劍」環台演習時的規格。

宋文笛表示，中方最終若真的僅給予「相對低調」的反應，顯示北京「也在努力去修復它在外交層次上的訊息」——如果其他政府的行為，不論是「大肆挑釁」（major provocation）、或是僅讓北京感到「相對輕度不適」（minor arrangement），都同樣會激起北京的強烈反應的話，那麼其他政府就沒有誘因「去把北京的需求放到考量中」。

但他也補充道，這樣的訊息修正與近來中美溝通的復甦無關，而是中國考量第三方國家的結果。他解釋， 比起「你退一步我退一步」的和善、良性互動，中國近期對美國「回到強硬叫板、累積籌碼的心態」，因此他不認為北京會因美國此次的低調，就軟化態度。

美日韓將舉辦首次三邊固定化安全會談；宋文笛認為，此時北京若表現強硬，將給這些周邊國家更強的動力及理由，進行「安全上的綁定協作機制」，這不符合北京的外交利益，因此中國確實有可能因日韓、澳洲、東南亞等外部因素，而願意放軟身段。

除軍演之外，宋文笛預期，中國也可能對台灣進行「精準如外科手術般」、條件式的經濟制裁，比如暫停台灣農產等商品的進口、或在海關方面進行刁難。宋文笛指出，這樣的打擊既可以傳遞相對明確的外交訊息，又可以佯稱自身「不是政治考量，只是技術考量」，且只要說「技術原因可以解決」，那麼中方都可以在不失面子的情況下，隨時決定要終止或續行這個經濟制裁。

陳方隅則表示，不論中方最後的反應如何，更多是出於國內政治需求。他說，北京「必須要回應國內的那些好戰分子們想像，所以它必須要演給那些國內的人看」，但此舉對台灣方面的影響有限，「對美國來說其實也是見怪不怪」。

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