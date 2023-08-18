賴清德美洲行落幕 解放軍公布練兵影片

台灣副總統、民進黨總統候選人賴清德週五（8月18日）返抵台灣，結束過境美國、出訪巴拉圭的行程。而在賴清德此行告一段落之際，解放軍東部戰區週四（17日）發布了一段1分34秒的訓練影片，標題為《閱海峽》，呈現中國軍人備戰練兵場面，並配上《年少的你啊》一曲。

中國官媒《環球網》稱，這段影片把原曲的「越海峽」改為「閱海峽」，結尾畫面寫的則是拼音「yue」，「既可以是飛躍的躍，也可以是閱兵的閱，還有可能是是約會的約、喜悅的悅……意味未來充滿著無限可能，新一代的中國軍人有信心、有實力」。

影片內並未直接提及台灣，但《環球網》報導引述了未具名的「台灣問題專家」說法，主張此時推出此片，「時機十分敏感，目的十分明確，就是要傳遞戰區對台灣問題的高度關注，是對活動頻頻的『台獨』分裂勢力的警告」。

台灣國防部15日曾表示，並未發現中國在賴清德此行期間發動相對大規模的軍演，但不代表台灣軍方將放鬆防衛或備戰的決心。

17日，中國海事局宣布18日至22日將在南海部分海域展開射擊演習；台灣國防部對此表示，該範圍屬於「近岸、例行性射擊演訓區域」，台灣將密切監控相關動態。此前，浙江海事局11日亦曾公告，12日至14日在東海指定海域舉行軍事演習。

此外，日本防衛省17日表示，首度監測到中國、俄羅斯共11艘艦艇同時穿越宮古海峽。日本研判，這可能是中俄海軍的聯合巡航，日方將持續追蹤此事。

賴清德總結出訪行程

賴清德18日清晨返回台灣桃園機場時，向媒體總結此行並聚焦於台灣與巴拉圭的友好關係；他對過境美國的行程僅簡單帶過，並未多做著墨。

據台灣中央社報導，賴清德表示台灣與巴拉圭的關係建立在民主等共同價值之上，盼持續推動雙邊交流。他還感謝僑胞「讓國際社會看到台灣」，也感謝台灣人民的努力「讓台灣的實力越來越強」。

賴清德此行在巴拉圭參加了新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯潘尼亞）的就職典禮，也與準備卸任的總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤。他去程與返程曾分別過境美國紐約和舊金山，會見了美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。

在舊金山參加僑宴時，賴清德在演說末尾表示：「我向大家承諾，未來我會竭盡所能，以和平作為燈塔，用民主當指南針，帶著台灣繼續往前進。」他也強調台灣半導體產業的實力，希望把台灣打造為「亞洲的矽谷」。羅森伯格亦提及美台高科技領域合作，並重申美國協助台灣提升自衛能力的決心「堅若磐石」。

針對賴清德過境美國，中國政府多次將之稱為「竄美」行徑，屢次形容賴清德是「麻煩製造者」，並呼籲美國不應與台灣有任何官方形式的往來。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】