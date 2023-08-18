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和解後頻互動 伊朗外長首訪沙國

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗外交部長阿布杜拉希安。路透社
伊朗外交部長阿布杜拉希安。路透社

據官方媒體報導，伊朗外交部長阿布杜拉希安十七日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，這是伊沙兩國三月達成具有里程碑意義的和解以來，伊朗外長首次正式訪問沙國。

法新社報導，根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台，這次為期一天的訪問「聚焦在雙邊關係、區域性和國際性議題」。

阿布杜拉希安抵達利雅德時，沙國由副外長接機。阿布杜拉希安隨後與沙國外交部長費瑟會面，並舉行聯合記者會。

二○一六年，在抗議遜尼派大國沙烏地阿拉伯處決什葉派教士尼姆的抗議活動中，沙國駐伊朗的外交使團遭到攻擊，此後沙國和什葉派為主的伊朗這兩個伊斯蘭國家斷絕了外交關係。

今年三月，根據中國大陸居中斡旋的一項協議，沙伊這兩個長期競爭對手同意恢復外交關係，並重啟各自的大使館

六月，沙國外長費瑟成為自二○○六年以來首位訪問伊朗的沙國外長。當月伊朗重啟駐利雅德大使館，並舉行升旗典禮。

伊朗官方媒體十六日報導，沙伊兩國軍事官員在莫斯科安全會議期間會面，這是自雙邊關係恢復以來的另一個首次會面。

阿布杜拉希安日前表示，伊朗駐沙國大使伊納亞提將隨行前往利雅德，並且「正式開始他的外交任務」。

伊朗 伊斯蘭國 大使館

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