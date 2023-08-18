美商務部長雷蒙多 傳下周訪陸

外傳美國商務部長雷蒙多下周將訪問中國大陸，大陸商務部發言人束珏婷十七日表示，中方歡迎雷蒙多訪中。目前中美雙方正就訪問相關事宜保持密切溝通。

大陸商務部十七日下午舉行例行新聞發布會。據官網發布，有外媒記者在會中提問，美國商務部長雷蒙多將於八月下旬訪中是否屬實。束珏婷表示，中方歡迎雷蒙多訪中，並指出中美雙方正就訪問相關事宜保持密切溝通，但未指出雷蒙多訪中確切日期。

美、中商務部長上次會面是在五月，大陸商務部長王文濤與雷蒙多在華盛頓會晤，據美國商務部官網公布，雙方就美中經貿關係，包括兩國貿易和投資的整體環境以及潛在合作領域，進行了坦誠的實質性討論。

美國總統拜登九日簽署行政命令，限制美國企業與個人投資大陸敏感科技，引發中方強烈反彈，更批評美方打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」。

束珏婷表示，美方行政命令提出限制對中投資，損人害己，中方已對此表達嚴正關切。她指出，大陸商務部近日與企業座談，進行全面評估，並將根據評估結果採取必要應對措施。

大陸目前面臨經濟低迷問題，美聯社指出，比起接見美國國防官員或外交官員，大陸更有興趣與雷蒙多等美國經貿高層互動。