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失事瞬間曝光！馬來西亞驚傳墜機釀10死 罹難者多為政治人物
新加坡海峽時報報導，馬來西亞警方表示，17日稍早發生一架小型飛機墜毀事故，飛機墜毀於雪蘭莪州時還撞上一輛汽車和一輛摩托車，造成機上六名乘客、兩名機組員、汽車駕駛和摩托車騎士共10人死亡。
馬來西亞「中國報」指出，機上乘客多為政治人物，其中一名死者是彭亨州行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）。馬來西亞民航局表示，飛機沒有發出求救訊號。
社交媒體流傳影片顯示，小型飛機墜毀在雪蘭莪州首府莎亞南（Shah Alam）的小鎮埃爾米納（Elmina）附近道路，滾滾濃煙直竄天際。
墜毀的小飛機是Beechcraft Model 390輕型公務飛機，註冊號碼為N28JV。這架飛機原訂當地時間下午2時8分從東北部的蘭卡威飛往雪蘭莪州首府莎亞南的梳邦機場（Subang airport），墜機地點距離目的地不到10公里。
馬來西亞民航局執行長馬哈茂德證實，梳邦機場航管部門當地時間下午2時50分左右就發現墜機地點冒煙，但飛機沒有發出求救訊號。
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