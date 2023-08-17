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日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

微博抖音等社群平台「仇黑」趨勢惡化 人權組織籲大陸重視

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
大陸社群平台抖音。人權觀察（HRW）報告指出，包括微博、抖音等數個中國大陸社群平台的使用者經常利用「歧視黑人」的內容吸引點閱率、獲利，且現象有惡化趨勢。（路透）
大陸社群平台抖音。人權觀察（HRW）報告指出，包括微博、抖音等數個中國大陸社群平台的使用者經常利用「歧視黑人」的內容吸引點閱率、獲利，且現象有惡化趨勢。（路透）

半島電視台17日引述人權觀察（HRW）報告指出，數個中國大陸社群平台的使用者經常利用「歧視黑人」的內容吸引點閱率、獲利，且現象有惡化趨勢。

人權觀察檢閱微博、抖音等大陸社群軟體上2021年以來的數百則貼文及影片，發現經常出現對黑人有「歧視性種族刻板印象」的內容。此外，嗶哩嗶哩（Bilibili）、快手、小紅書等社群平台上也出現類似歧視性內容。人權觀察指稱，這些平台的公司並未有效處理上述問題。

人權觀察的報告寫道：「大陸網際網路中，種族歧視內容的數量及極端程度已顯示了，社群平台官方未能遵守自身規定、禁止散播種族歧視性內容，不然就是它們在禁止歧視性內容方面的規範不足，上述兩種情形都顯示它們沒有承擔起自己的人權責任」。

人權觀察指出，一些有影響力的大陸網紅會將非洲黑人描繪成原始或依賴大陸人為救世主的種族，而這樣的影片特別容易被廣泛轉貼。此外，與大陸人結婚的黑人則會被網民留言攻擊，說他們「汙染」及威脅中國大陸血統，與黑人交往的大陸人則被稱作叛徒。

人權觀察中國部資深研究員王亞秋表示，北京當局喜歡宣揚陸非反殖民立場團結一致，同時卻忽視大陸網路上氾濫的仇黑言論，並警告「投資非洲、擁抱『陸非友好』，將無法抵銷忽視種族歧視問題帶來的傷害」。

人權 社群 種族歧視

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