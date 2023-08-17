美日韓領袖峰會18日登場 將採納「大衛營原則」與「大衛營精神」文件

南韓的韓國國際廣播電台（KBS WORLD）17日報導，南韓國家安保室第一次長金泰孝在首爾召開的記者會指出，韓美日三國領導人將在18日登場的大衛營三邊峰會採納名為「大衛營原則」（Camp David Principles）與「大衛營精神」（Spirit of Camp David）等兩分文件。

根據報導，金泰孝在記者會公布了相關細節，又指峰會也有可能採納第三分文件。他表示，「大衛營原則」將對三國持續合作訂定指引，「大衛營精神」則會集中在這類合作的願景與詳細的執行計畫。

金泰孝指出，在第一分文件中，三位領導人將聲明以三國共同的價值與規範為依據，為印太區域與整個世界的和平與繁榮加強合作。第二分文件則會作為峰會聯合聲明，揭示共同的願景與重要成果。

根據金泰孝說明，定於17日稍晚啟程赴美的南韓總統尹錫悅計畫在大衛營峰會進行之際，跟美國總統拜登和日本首相岸田文雄分別舉行雙邊峰會。但南韓總統室一位官員透露，韓日峰會將不涉及東京當局的福島核處理水排放計畫。