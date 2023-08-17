曾是能源轉型領導者 研究指英綠電轉型遠落後其他大國

新研究顯示，英國一度被視為能源轉型的領導者，但在「綠色」電力生產方面，現在卻面臨被拋在後頭的風險。

法新社報導，英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）表示：「從現在到2030年，英國的低碳發電成長將是全球前8大經濟體中最為緩慢的。」

分析家在業界組織Energy UK的報告中表示，屆時英國低碳電力產出的成長率僅為2.9%，落後法國的3.1%和日本的3.2%。

義大利預計成長5.2%，德國成長5.8%，西班牙成長6.0%。排名前3的是美國（6.4%）、中國（7.2%）和印度（10.6%）。

這份研究指出，造就成長如此低迷的一個「重大因素」，是「低度的預期投資」。

報告指出，全球投資環境疲弱，衝擊到從化石燃料轉移到可再生技術的公部門和民間投資。