曾是能源轉型領導者 研究指英綠電轉型遠落後其他大國
新研究顯示，英國一度被視為能源轉型的領導者，但在「綠色」電力生產方面，現在卻面臨被拋在後頭的風險。
法新社報導，英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）表示：「從現在到2030年，英國的低碳發電成長將是全球前8大經濟體中最為緩慢的。」
分析家在業界組織Energy UK的報告中表示，屆時英國低碳電力產出的成長率僅為2.9%，落後法國的3.1%和日本的3.2%。
義大利預計成長5.2%，德國成長5.8%，西班牙成長6.0%。排名前3的是美國（6.4%）、中國（7.2%）和印度（10.6%）。
這份研究指出，造就成長如此低迷的一個「重大因素」，是「低度的預期投資」。
報告指出，全球投資環境疲弱，衝擊到從化石燃料轉移到可再生技術的公部門和民間投資。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言