趨勢科技與國際刑警組織合作 破獲網路釣魚集團

資安業者趨勢科技今天宣布，與國際刑警組織（INTERPOL）合作破獲知名網路釣魚集團16shop，根據估計，16shop在全球大約有7萬名受害者。

趨勢科技發布新聞稿指出，2020年當INTERPOL需要網路釣魚服務（PaaS）網站16shop相關威脅情報時，趨勢科技是INTERPOL第一個諮詢的對象。16shop網站專門販售網路釣魚套件，來降低新手駭客進入門檻，使他們能夠輕鬆發動大規模詐騙行動。

INTERPOL表示，趨勢科技提供的威脅情報，幫助他們逮捕負責16shop的系統管理員，以及其他2名位於印尼和日本的嫌犯。根據估計，16shop總共在全球43個國家支援過各種規模的網路釣魚攻擊，受害者超過7萬名。

趨勢科技通報給INTERPOL相當多的威脅情報資訊，例如經由16shop服務發動的攻擊在日本地區最普遍，其次是美國和德國；16shop平台的網路釣魚套件會自動根據受害者所在位置，提供當地語言的網路釣魚網頁；16shop的網站基礎架構是架設在數個合法的雲端供應商，以避開偵測。