快訊

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

空軍不想提的黑歷史 老蔣為何要組敢死隊炸日本航艦？

馬國畢酒駕鞠躬13秒道歉認犯「低級錯誤」 檢方緩起訴1年、繳4萬元入庫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交情有差！ 文在寅母喪時金正恩親發弔唁文 尹錫悅父喪北韓保持沉默

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅（右）喪父，前總統李明博（左）15日前往靈堂弔唁。（歐新社）
南韓總統尹錫悅（右）喪父，前總統李明博（左）15日前往靈堂弔唁。（歐新社）

南韓中央日報報導，北韓對南韓總統尹錫悅的父親、延世大學名譽教授尹起重去世的消息沒有做出任何反應。

截至16日上午8時，北韓媒體沒有提及尹錫悅的喪事，今後預計也會保持沉默。

這是南韓第二次有現任總統在任期內經歷父母去世。此前文在寅總統的母親去世時，北韓曾發出弔唁文。

2019年10月29日，時任文在寅總統母親姜韓玉女士去世的第二天，北韓通過板門店轉交了以金正恩國務委員長親筆信形式的弔唁文。儘管當時河內會談沒有定達成任何協議，之後韓朝關係也不盡如人意，但有評價認為，兩人舉行過三次峰會累積一定交情，因此在家人去世時才會送上弔唁。

而尹錫悅與金正恩沒有會面經歷，且兩韓關係也降到冰點，難與當時相比，因此普遍認為北韓表示哀悼的可能性微乎其微。

北韓一直以來都只對有過會面交情的南韓人士去世的消息表示哀悼。

比如前總統盧武鉉去世兩天後的2009年5月25日，北韓通過朝中社以國防委員長金正日的名義發表弔唁文。同年8月前總統金大中去世時，金正日委員長派遣弔唁團。金大中2000年推動史上首次兩韓峰會，盧武鉉則是在2007年推動第二次峰會，與金正日結緣。

在河內舉行的第二次川金會談破裂導致兩韓關係遇冷後，2019年6月前總統金大中夫人李姬鎬女士去世時，金正恩的妹妹金與正親自傳達了弔唁文和花圈。李姬鎬在2000年峰會和金大中一起到平壤，此後也一直對援助北韓的事業抱著極大的關注。

與此形成鮮明對比的是，對於2021年前總統盧泰愚或2015年前總統金泳三去世的消息，北韓都沒有表示哀悼。  

不過，即使北韓表示了哀悼，也沒有停止發射飛彈等武力示威，表明對南韓領導人的哀悼與兩韓關係無關。2019年10月31日，青瓦台宣布北韓前一天向文在寅總統母親發送弔唁文後，僅過了3個多小時就發射了2枚短程飛彈。2009年盧武鉉前總統逝世時，北韓在宣布發出弔唁文的4個多小時後就進行了第二輪核試驗。

北韓領導人金正恩預計不會對尹錫悅父喪有任何反應。（歐新社）
北韓領導人金正恩預計不會對尹錫悅父喪有任何反應。（歐新社）

北韓 南韓 尹錫悅

延伸閱讀

金正恩和普亭互致信函 誓言發展成「長期戰略關係」

對抗美韓軍演 金正恩視察軍工廠 下令提高飛彈產能

北韓官媒：金正恩視察飛彈工廠等軍事設施

北韓召開中央軍委會 金正恩要求更強勢備戰對幹美韓軍演

相關新聞

影╱多渴？女遊客擅闖羅馬噴泉「裝水」 脫序行為讓旁人看傻眼

義大利羅馬最著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）日前遭到一名女遊客擅闖並使用寶特瓶裝水，警衛發現後第一時間就...

監守自盜？大英博物館黃金珠寶失竊毀損 未透露失物價值、開除涉嫌員工

紐約時報報導，英國倫敦大英博物館（British Museum）16日聲明，發現黃金珠寶和寶石等藏品「遺失、遭竊或毀損」...

又傳難民悲歌！西非難民船遇難 逾60人命喪大海

國際移民組織（IOM）16日表示，一艘從西非塞內加爾出發的難民船在西非維德角（Cape Verde）被發現，據信已有60...

交情有差！ 文在寅母喪時金正恩親發弔唁文 尹錫悅父喪北韓保持沉默

南韓中央日報報導，北韓對南韓總統尹錫悅的父親、延世大學名譽教授尹起重去世的消息沒有做出任何反應。

不滿反北京言論 中國團體旅遊解禁名單未列加拿大

中國這個全球主要的出境旅遊消費國，把加拿大排除在當局目前批准的團體旅遊國家名單之外，根據中國駐加國大使館今天的說法，這與...

金磚峰會將登場 巴西盼制定納入新成員標準

金磚國家（Brics）峰會22至24日將於南非首都約翰尼斯堡舉辦，巴西將在今天開始的籌備會議上提案，討論金磚國家為新成員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦