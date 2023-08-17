監守自盜？大英博物館黃金珠寶失竊毀損 未透露失物價值、開除涉嫌員工

紐約時報報導，英國倫敦大英博物館（British Museum）16日聲明，發現黃金珠寶和寶石等藏品「遺失、遭竊或毀損」，目前已報警處理並解雇涉嫌員工，同時啟動館內安全機制檢討程序。

館方新聞稿表示，遭竊或毀損藏品多為儲藏室的小件物品，包括西元前15世紀至西元19世紀的黃金珠寶、寶石、半寶石和玻璃，均未對外展出，主要用於學術研究。

受理警局聲明尚未逮捕任何對象，且由於全案持續調查中，館方不便透露失物價值及更多細節。

大英博物館董事會主席歐斯本（George Osborne）表示將加強安全機制和收藏記錄，不惜一切代價確保類似失竊案件不再重演。

事實上，這並非大英博物館遭竊首例。2017年，館方公布6年前遺失1枚價值約1百萬美元的卡地亞鑽戒，且6年來從未對外透露。2004年，中國文物失竊；2002年，擁有2500年歷史的希臘大理石頭像遭人從基座頂部偷走，且都發生在開館時間。