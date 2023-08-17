睽違25年 今年日本經濟成長率終於有望超車南韓

日本上季經濟成長率為1.5%，大幅超越南韓的0.6%增幅。儘管全球經濟放緩，日本仍連續第三季成長，股市也衝上33年來最高，顯示經濟在經歷所謂的「失落30年」後開始大復活。多家全球銀行甚至預測，今年日本經濟成長率將是25年來首度超車南韓。

日本內閣府本周公布，第2季（4~6月）實質國內生產毛額（real GDP）較前一季增加1.5%。自去第4季以來日本經濟一直在成長軌道。值得注意的是，上季經濟成長率換算成年率則高達6%，這是日本自2020年第4季以來首次年經濟成長率超過6%，當時日本從新冠疫情造成的不景氣中暫時復甦，成長率高達7.9%。

帶動日本第2季經濟成長的因素有很多，包括汽車出口激增、日圓貶值，以及「被壓抑」的需求導致外國遊客增加。第2季出口較第1季增加3.2%，而進口則因石油和其他商品下降而減少4.3%。

各項經濟指標都顯示日本正在復甦的跡象。在汽車和半導體投資的推動下，第1季成長速度（0.9%）已高於市場預期。隨著日圓走弱有利於日本出口類股，促使外資持續投資日本股市，推動日股大盤的日經225指數今年上漲23.6%，表現遠優於韓股大盤KOSPI指數的14.9%漲幅，並且在5月突破3萬點大關，為33年來首見。豐田和Sony等大型出口商持續發布創紀錄的營業利益。

BusinessKorea報導，如果日本的經濟表現保持強勁，經濟年成長率可能25年來首度超越南韓。南韓第2季實質GDP季比成長0.6%，僅為日本的三分之一強。在出口下滑和進口也減少的情況下，南韓經濟勉強躲過負成長，這種情況被稱為「衰退型成長」。此外，隨著第2季民間消費萎縮0.1%，對經濟的擔憂日益加深。尤有甚者，南韓觀光業上半年出現46.5億美元的逆差，而且是五年來最大。

報導並表示，多家全球大型投資銀行預測，今年日本的經濟成長將超過南韓。國際金融中心（IFC）指出，巴克萊、美銀美林、花旗銀行、高盛、摩根大通、滙豐、野村、瑞銀等八家外國資投銀預估，南韓截至上月底為止的年成長率為1.1%。

另一方面，包括德意志銀行在內的九家銀行預測，日本經濟年成長率為1.4%。就在三個月前，這些銀行還預估，南韓的成長率（1.1%）將超過日本（1.0%），但此後這些銀行調降了南韓的預測值，並將日本的預測值上修0.4個百分點。