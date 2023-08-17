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二度提名案遭駁 皮塔無緣泰總理

聯合報／ 國際中心／綜合報導
泰國前進黨皮塔（中）在國會總理選舉中無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，將案子送憲法法庭裁決。 路透社
泰國前進黨皮塔（中）在國會總理選舉中無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，將案子送憲法法庭裁決。 路透社

泰國前進黨皮塔在總理選舉中無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，將案子送憲法法庭裁決。憲法法庭十六日表示，陳情者並非權利受到侵犯的當事人，因此駁回請求。泰國國會隨即宣布廿二日下周二再度舉行總理選舉，皮塔再獲提名的希望破滅。

泰國在五月舉行國會眾議院選舉，前進黨拿下一五一席成為國會最大黨，為泰黨拿下一四一席成為第二大黨。兩黨及其他六個小黨組成八黨聯盟，推前進黨黨魁皮塔為總理候選人。但總理需要參眾議院共七百五十人中過半支持，八黨聯盟的席次無法過半，而前進黨主張修改冒犯君主罪，遭親軍方和王室的參議員反對，皮塔因此在七月十三日的總理選舉無法跨越當選門檻。

在七月十九日第二次選舉中，有眾議員主張根據議事規則，議案被否決後同一會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，過半數參眾議員隨後投票反對皮塔被二次提名。

但學者和前進黨眾議員向監察員辦公室陳情，認為總理選舉應根據憲法而非議事規則，因此國會十九日的投票違憲。此案送到憲法法庭，法庭十六日裁決，陳情人並非權利受侵犯的當事人，因此駁回。這暗示，若皮塔本人陳情法庭可能受理，但前進黨表示皮塔無意陳情。

國會議長汪穆罕默德隨即宣布，第三次總理選舉廿二日舉行。目前第二大黨為泰黨領頭組成的九黨聯盟有望組閣，為泰黨將推出地產大亨賽塔為總理候選人。

泰國 投票

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