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布林肯談美日韓峰會 未提陸

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
布林肯稱美日韓峰會有助三方合作。（美聯社）
布林肯稱美日韓峰會有助三方合作。（美聯社）

美日韓領導人十八日將舉行峰會，拜登政府指目的在強化合作，不點名針對中國大陸或北韓

美國國務卿布林肯十五日與日韓外長通話，為周五峰會作準備；布林肯表示，當前正是區域和國際社會面對地緣政治競爭、氣候危機、俄羅斯進犯烏克蘭以及核武挑釁的時刻，美日韓強化往來，有助於實現共享的自由開放印太願景。

這是二○一五年來，首次有外國領導人被邀請到大衛營參與峰會，更是三國首次舉行獨立峰會，不像過去在國際論壇的場邊舉行峰會。

布林肯表示，日韓是美國在區域乃至全球的重要盟友，強化三邊合作至關重要，有助促進和平穩定，進一步推進和完成朝鮮半島無核化的目標。

布林肯說，三位領導人將討論並強化在一系列優先議題的合作，從國防與經濟到人道援助，從公衛到新興科技。

布林肯只說強化合作應對地緣競爭，不直接點名針對特定國家，無論是大陸或北韓。

美國國務院首席副發言人巴特爾說，拜登政府持續負責任地管理美中競爭，美國不要求其他國家在美中之間選邊站，而是讓各國可以自由選擇夥伴關係和區域願景。

美國籌辦美日韓峰會之前，大陸與俄羅斯海軍上月在日本海舉行軍事演習，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭十五日交換信函，強調兩國將發展長期戰略關係。

巴特爾表示，美國持續密切關注中俄愈發緊密的關係以及他們採取的行動，但這些發展與美中追求溝通管道暢通一事並非零和，美國會持續妥適追求這些目標。

巴特爾呼籲北京，沒有理由視這次峰會為挑釁或任何煽動緊張情勢的步驟，這是為了深化夥伴關係與合作。

美國 俄羅斯 北韓

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