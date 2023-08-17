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反美宣傳飛來大禮 平壤不急著放

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美軍二兵金恩叛逃北韓，北韓十六日稱金恩不滿美國想留在北韓。短期內北韓將把金恩當成反美宣傳工具，美軍身分讓他較有可能留在北韓，但目前北韓顯然尚未決定是否要收留他。

紐約時報報導，過去北韓對非法越界的美國人，一向採取軍民區分處理原則。北韓會收留叛逃美軍，准許他們留下並成家。但美國平民越界會被監禁，最後的處置包括釋放、驅逐、起訴勞改，並將這些美國人當成和美國談判的籌碼。

不過，英國廣播公司引述布魯塞爾智庫國際危機組織顧問葛林報導，北韓十六日的聲明強調金恩是非法入境，這暗示就算他想待在北韓，平壤可能也不打算留他。

北韓迄今仍未透露將如何處置金恩。葛林認為，平壤即使選擇不留下金恩，也還不急於和美方談判他回美事宜。北京及莫斯科近幾周才派高階訪團訪問平壤，北韓現在有中俄支持，不急於與美國談判處理金恩。

分析家表示，美國和北韓近年來關係緊張，拘留金恩可讓平壤在反美宣傳上借題發揮。平壤最有可能趁機加油添醋，凸顯美國種族主義與其他問題，並反駁美國和聯合國安理會對北韓人權的批評。

美國中情局前分析師金洙說，平壤十六日的聲明就是道地政治宣傳，使北韓領袖金正恩在很多方面掌握主動。惟北韓是談判高手，華府想要它放人恐非易事。

挪威奧斯陸大學教授狄宏諾夫說，金恩是非裔，而自韓戰以來，北韓政治宣傳一向著重白人的種族偏見、黑人遭不當對待，或許會利用金恩誇大渲染。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十六日報導，金恩只是二等兵，能提供北韓的軍事情報有限，但他可就駐韓美軍設施，供出像是基地布置或駐紮哪些與多少部隊等資訊。

北韓 美國 金恩

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