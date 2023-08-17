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北韓：叛逃美軍對美灰心 尋求庇護

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
一名男子十六日走過首爾街頭的電視，新聞正播報美軍金恩越界進入北韓消息。（法新社）
一名男子十六日走過首爾街頭的電視，新聞正播報美軍金恩越界進入北韓消息。（法新社）

北韓官媒朝中社十六日報導，七月十八日擅自越過兩韓邊界進入北韓的廿三歲非裔駐韓美軍二等兵金恩，已承認非法擅闖北韓，並表達尋求北韓或第三國庇護之意。這是北韓首度公開提到此人。

南韓韓聯社十六日報導，朝中社同日刊登題為「針對美軍士兵崔維斯．金恩之初步調查結果」報導，描述這起事件經過。內容寫道他當天在板門店共同警備區（ＪＳＡ）南韓一側參觀時，故意闖入北韓一側，隨即被執勤中的北韓軍人抓獲。

朝中社報導，北韓調查人員說，金恩表示，他對美軍中的不人道虐待和種族歧視極為反感，因此蓄意越界，已表達留在北韓或第三國的意願。該調查結果聲稱，這凸顯他對美國社會的不平等灰心。

朝中社報導中並未提到北韓是否會庇護金恩，他的健康狀況、人在何處也不明。北韓表示將繼續調查此事，顯示可能尚未決定如何處置他。

路透十六日報導，美國官員認為他是預謀越界，但事發至今仍不願將他歸類為戰犯。美國國防部表示，無法查證金恩在該朝中社報導中的說詞，仍著重使他平安返美。五角大廈也不願說明，美方是否知道更多來自北韓的此事詳情。白宮及聯合國盟軍司令部均不予置評。

由於傷害罪已被拘押近兩個月的金恩，七月十七日原本應搭機回美繼續受懲，卻在仁川國際機場從登機門逃逸，翌日就趁機擅闖北韓。他因涉嫌在南韓對人施暴而被拘押。

根據美軍重大事件報告，金恩五月就已預約兩次包含ＪＳＡ在內的兩韓非軍事區（ＤＭＺ）觀光行程，而所有ＤＭＺ觀光團皆會安排參觀ＪＳＡ。他第一次未能成行，但仍「趕上」七月十八日的第二次行程。

當天金恩參加的觀光團，到達接近行程尾聲的景點ＪＳＡ。遊客於ＪＳＡ被允許在做為韓戰談判場地的「藍屋」活動，由於藍屋正好橫跨兩韓邊界，遊客在該建築內相當於在南、北韓間穿梭。穿便服的金恩此時趁機溜進北韓。

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