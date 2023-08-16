爆發血腥衝突已過3年 中印希望雙方關係勿再激化

周二晚些時候，中國國防部在微博發布一份中英文聯合聲明，稱上周日和本周一舉行的中印第19輪軍長級會談「展開積極、深入和建設性溝通」。該會談主要圍繞中印邊界西端實際控制線問題。聲明稱，雙方同意通過軍事和外交渠道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。而「在此期間，雙方同意維護中印邊境和平安寧」。

有分析認為，儘管沒有看出雙方有作出讓步的跡象，但顯然都急切希望避免再次出現流血衝突。

會談在拉達克東部地區的莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行。

印媒：兩天會談頗為罕見

《印度斯坦時報》8月15日報導說，為期兩天的會談頗為罕見，簡短的雙方聯合聲明沒有顯示出立即有突破的跡象。報導稱，印中雙方在拉達克地區陷入對峙局面已有三年多。上一輪軍長級會談是在4月23日舉行的。

報導稱，這些會談並未取得任何顯著突破，雙方同意繼續保持緊密聯繫，通過軍事和外交渠道保持對話，盡快針對剩余問題制定出雙方都可接受的解決方案。

報導稱，盡管在加勒萬河谷、班公錯、戈格拉和溫泉進行了四輪「脫離接觸」以緩解對峙局面，印中軍隊仍在拉達克地區部署數萬名士兵以及武器裝備。

消息人士：印空軍空運數萬名士兵及武器裝備

《印度斯坦時報》8月14日還引述知情人士稱，印度空軍向拉達克東部前沿地區空運數萬名士兵和大量軍事裝備，包括步兵戰車、坦克、火炮、地對空制導武器和雷達，以加強該國軍事態勢，應對中國。

2020年4-5月，雙方在加勒萬河谷的衝突中，有20名印度士兵死亡，雙邊關系降至六十年來的低點。此後，雙方在拉達克地區東部實際控制線沿線陷入對峙。

《印度斯坦時報》報導稱，據印方估計，中國人民解放軍的傷亡是印方的兩倍，但北京官方僅承認有四名中國士兵死亡。

知情人士向該報表示，印度空軍空運了68000名士兵、330輛步兵戰車、90輛坦克以及數門大炮至拉達克東部地區前沿。這名人士稱，加勒萬事件後，情勢有激化的風險。因此，加強軍事威懾十分重要。

今年4月，印度國防部長在與中國國防部長李尚福會晤時，指責中國違反雙邊協議，侵蝕了雙邊關系的「整個基礎」。印度稱，中國部署大量軍隊，行為有進攻性，以及試圖單方面改變邊界現狀，違反了兩國間的協議。李尚福當時訪問新德裡，出席上海合作組織防長會議。

（美聯社、印度斯坦時報）

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