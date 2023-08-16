烏克蘭多瑙河港口遭俄羅斯空襲 小麥期貨價格反彈

俄羅斯16日襲擊烏克蘭位於多瑙河的港口，傷及穀物設施，帶動芝加哥小麥期貨價格盤中上漲1.3%。

芝加哥小麥9月期貨16日一度上漲1.3%至每英斗6.0625美元，12月交割的小麥期貨也上揚1%，報每英斗6.3美元。

烏克蘭敖德薩（Odesa）地區軍事管理部門負責人基柏在Telegram發文說，俄國16日深夜兩度以攻擊無人機襲擊當地，主要目標是烏國位於多瑙河一處港口和穀物基礎設施，倉庫和穀倉均受到影響，但他未透露港口名稱。

在俄羅斯封鎖透過黑海運輸港口的路線後，烏克蘭的河道運輸日益重要，但俄國8月初也以無人機攻擊伊斯梅爾港烏克蘭等多瑙河港口。在俄羅斯退出聯合國支持的穀物運輸協議前，烏克蘭的多瑙河港口出口穀物約占25%，也成為主要出口航道。

不過，小麥價格今年來仍累計大跌約20%，部分原因是北半球部分地區的小麥豐收，美國農業部11日提高2023／2024年產季的俄國小麥出口量預估，並上修美國小麥庫存的預測，比分析師的預估還高。