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蘇丹內戰打了5個月有望終結？高層突喊停戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
蘇丹軍方15日突喊話要結束內戰，但外界判斷並不容易，因為實際上沒有出現停戰的跡象。（資料照）
蘇丹軍方15日突喊話要結束內戰，但外界判斷並不容易，因為實際上沒有出現停戰的跡象。（資料照）

已經打5個月的蘇丹內戰有望結束？蘇丹軍方近日有官員出面向該國叛軍RSF喊話，呼籲各方組成過渡政府，停止衝突狀態。但當地記者擔心，蘇丹軍方過去與RSF都曾破壞停戰協議，連沙烏地與美國的協調都沒成功，這次不知道是否又是一場煙霧彈。

軍方釋出善意？

根據《半島電視台》報導，蘇丹軍方組成的領導機關「主權委員會」的副主席阿賈15日表示，內戰已經蔓延5個月，希望各方能夠談判並停止戰爭，未來希望能重建國家基礎建設與體制，並讓各政治勢力參與重建國家的對話，並希望國家只能有一支軍隊，避免再度出現武裝衝突。

但《半島》當地記者摩根指出，之前政府與快速支援部隊（RSF）多次簽訂停戰協議，但都沒有遵守，在阿賈出來喊話前，雙方未曾進行接觸或協商。且雙方在首都喀土木與西部的達佛區爆發嚴重衝突，而達佛區又與中非共和國、查德與南蘇丹接壤，錯綜複雜的民族矛盾導致此區暴力衝突持續不斷。

軍方指控RSF犯下戰爭罪，並到處大規模破壞，要讓國家離現代化愈來愈遠，但RSF反駁，軍方想要讓蘇丹恢復2019年前獨裁者阿巴希爾的統治方式，並無心建立民主政權，3月因雙方談判破裂，導致爆發內戰。

4百萬人流離失所

先前沙烏地與美國曾協助雙方調停，但後來又失敗，還讓許多人道救援無法進入，也讓摩根認為要停戰可能性不高。聯合國警告，蘇丹內戰爆發至今，已有超過百萬民眾從蘇丹逃到周圍國家，但周圍很多也是窮國，本國民眾缺乏資源的狀況下，很容易出現爭搶資源的衝突。

蘇丹國內則有超過340萬人流離失所，而且因為戰爭，民眾無法使用乾淨飲用水、電力與醫療等資源，內戰已經造成至少4千人死亡，當地性侵害犯罪率提高50%，加上碰到雨季，登革熱、瘧疾等與水源有關的疾病也開始擴大肆虐，蘇丹的人道危機讓人權團體相當擔心。

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