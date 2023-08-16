美日韓峰會 台海和平擬納聯合聲明

路透報導，中國大陸持續擴大其影響力之際，美國政府高階官員透露，美國、日本、南韓領袖十八日在華盛頓近郊的大衛營會面時，三方將宣布一系列科技、教育與國防領域的聯合倡議，同意就地區責任達成相互諒解，並推進彈道飛彈防禦的新領域，設立三方熱線電話，會後聯合聲明將包含維護台灣海峽和平穩定等內容。

美國總統拜登邀請日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，十八日在馬里蘭州總統度假勝地大衛營舉辦峰會，而日韓兩國如今已積極修補外交關係，以共同面對大陸與北韓威脅。

報導指出，不具名官員們說，雖然此次峰會不太可能達成相互防衛承諾的正式安全協議，但三國領袖將同意對於區域性責任的諒解，並建立三方熱線以便在危機時刻溝通。

此外，預計峰會還將發表聯合聲明，當中將提及對北京試圖改變台灣地位的擔憂，以及維護台海和平與穩定的內容。官員稱，相關措辭預計會與美國此前在台灣議題的立場一致，避免急遽升高與北京的對立，因為美方希望拜登和大陸國家主席習近平今年稍晚能會面。聲明的確切措辭，將在峰會最後進行談判。

此次峰會代表美方希望三國領袖能進行年度會面，將合作正式化，而今年將會是第一年。南韓與日本今年三月舉行十二年來首次峰會，並採取行動平緩雙方針對一九一○至一九四五年日本占領南韓的歷史分歧。

美國早已分別與日本和南韓簽訂《美日安保條約》和《美韓共同防禦條約》，但有鑑於擔心中方不斷擴張的實力及其意圖，華府希望日韓之間能更緊密合作。

一名美官員表示，「我們預計會採取一些措施，讓我們在安全領域能更緊密合作」，使得集體安全更增加。

美方官員也承認，要在完全符合美日韓各自要求下達到三方安全合作框架，是過於不切實際，「然而，我們正在採取步驟，讓三方國家明白在區域安全上的責任」，並且在彈道飛彈防禦、科技等領域推升到新的層次。

日本媒體日前報導，美日將同意開發新的飛彈防禦體系，對付中、俄、北韓都有的極音速飛彈。此外，三國已在六月宣布，將在年底前建立機制，即時分享北韓飛彈情資。