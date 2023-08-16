普亭抨擊西方「自私的新殖民主義」

（德國之聲中文網）8月15日，第十一屆莫斯科國際安全會議開幕，俄羅斯總統普亭向與會者發表了視訊講話。他說，世界大部分地區的沖突完全是由“西方的地緣政治冒險和自私的新殖民主義行為”造成的。

普亭還稱，西方勢力在暗中挑撥離間，其目的是建立附庸國，並稱西方勢力這樣做是為了“在新殖民體系框架內無情地掠奪其資源”。

長期以來，普亭一直指責西方密謀針對俄羅斯。在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，美國和歐洲國家帶頭針對莫斯科實施了一系列金融和貿易制裁。作為回應，克裡姆林宮的言論變得越來越尚武並帶著威脅口吻。

德國總理肖爾茨去年表示，普京的世界觀被“大國狂熱和帝國主義”扭曲了。

普亭在2022年2月下令進攻烏克蘭，這是二戰結束以來歐洲土地上規模最大的戰爭。

俄羅斯似乎試圖鞏固聯盟

德新社指出，俄羅斯目前似乎在利用第十一屆莫斯科國際安全會議來鞏固聯盟。

俄羅斯國防部長紹伊古說，莫斯科希望加強與印度、越南、緬甸、蒙古、老撾、印度尼西亞和孟加拉國等亞洲國家的合作。俄羅斯官媒稱，來自76個國家的800多名代表參加這次會議。

這次會議的與會者中也包括中國防長李尚福。他顯然是一位重量級代表。

在俄羅斯入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科剛剛宣布建立“無上限”的伙伴關系。

中國是俄羅斯最大的貿易伙伴，一直沒有參與西方的對俄制裁。北京沒有公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，而是表示持“中立立場”，稱願充當交戰雙方的調解人。

“我們願同各國軍隊加強交往”

中國媒體發布的現場視頻顯示，在莫斯科國際安全會議的講話中，中國防長李尚福強調了中國國家主席習近平的全球安全倡議，也表示“中俄全面戰略協作伙伴關系不斷發展，中俄軍事關系成為不結盟、不對抗、不針對第三方的合作典範”。

另外，李尚福也提到，“我們願同各國軍隊加強交往，深化同東盟周邊國家的軍事合作，提升與歐洲國家、歐盟的軍事關系水平，鞏固與非洲、拉美、加勒比、南太平洋等國家軍隊的傳統友好，不斷擴大平等、互信、共贏、合作的朋友圈”。

德新社報道指出，今年3月被任命為中國防長的李尚福將在俄羅斯和白俄羅斯進行為期數天的訪問，並將會見兩國軍事高層。

（德新社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】