塔利班掌權兩年51條禁令 女性權利一落千丈

（德國之聲中文網）29歲的阿爾文（Maryam Marof Arwin）向德國之聲表示，過去兩年的經歷難以言表。她是一個婦女兒童權益組織的創辦人，生活在阿富汗首都喀布爾。兩年前，2021年8月15日，喀布爾被極端伊斯蘭塔利班攻佔。

當時，國際駐軍從阿富汗撤離後，塔利班在短短數周內以閃電般的速度攻佔全國。盡管承諾在伊斯蘭律法的框架下尊重婦女權利，但兩年來，塔利班仍實施一系列禁令，對女性的加以大規模限制。女性無法參與公共生活、受教育和就業的權利以及活動自由也嚴重受限。

"塔利班沒有改變"

生活在喀布爾的女權活動人士阿爾文說："我們一直就知道，塔利班掌權後，我們所爭得的一切都將重新失去。"她說，在塔利班上台前20天，喀布爾女權活動人士和公民社會代表舉行了一場新聞發布會，提醒國際社會塔利班對女性權利的蔑視。"但沒有人聽得進去。"

重新掌權之前，塔利班在阿富汗農村地區的控制範圍就越來越大。處於塔利班控制下的地區，女性必須待在家裡，正如1996-2001年塔利班第一次執政期間一樣。女性要出門必須由男性親屬陪同，否則可能受到鞭刑。

阿富汗前和平部副部長阿萊瑪（Alema Alema）博士向德國之聲表示，2021年的塔利班與1990年代幾乎沒有不同。和平部負責阿富汗國內的和平談判，塔利班上台後撤銷該部委。

阿萊瑪說，塔利班這次掌權，只不過更有經驗和更謹慎。"自從上台以來，他們制定了51項對女性的禁令，平均每個月不止一條。"她說，塔利班為了不引起國際社會的注意，沒有一次性地宣布所有禁令。"在阿富汗他們最初也比較謹慎，以免引起社會大眾的反對。當時他們的權力基礎還不穩固。"

美國提升了塔利班的地位

美國2018年開始與塔利班的直接對話。59歲的阿萊瑪認為，倘若阿富汗政府以及當地的專家共同參與對話進程，局勢可能不至於發展到今天的地步。美國及其伙伴在多哈與塔利班對話，希望能結束阿富汗的沖突。因為2001年國際聯盟推翻塔利班政權後，塔利班與阿富汗政府以及國際駐軍仍繼續發生嚴重武裝沖突。大量士兵和和平民在持續的沖突中喪生。

2020年9月，與塔利班的對話達成約定，美國及其它北約部隊確定撤軍時間表。如今生活在德國的阿萊瑪表示，塔利班知道美國會離開阿富汗，因此沒有興趣與阿富汗政府談判，也不願做出任何讓步。她說，是美國政府提升了塔利班的地位，並宣稱塔利班有所改變。

與美國直接談判，這提高了塔利班的受認可度。塔利班在其多哈的辦公室內同美國簽署了旨在給阿富汗帶來和平的協議。該協議使得阿富汗軍隊的鬥志受到影響，後來塔利班進攻時，抵抗程度也大大削弱。曾在阿富汗當記者的阿塞飛（Khushal Asefi）表示："沒有人知道與塔利班在後台進行的談判究竟如何。看上去就好像西方國家已經放棄了對當時阿富汗政府的支持。"

超過2000萬人掙扎在貧困線下

塔利班掌權後，阿塞飛不得不離開阿富汗。"過去兩年來的發展更讓人覺得，這個國家已完全任由塔利班擺布。無論有多混亂。最好的情況也就是發表一個譴責塔利班政策的聲明。阿富汗社會失去鬥志、筋疲力盡。經濟跌入谷底，超過2000萬人生活在貧困線以下。人們只是求生存。"

女權人士阿爾文也證實，許多人在想怎麼才能離開阿富汗。"我很失望，國際社會和阿富汗社會如此迅速地放棄抗爭。情況比我預期的還要糟糕。但我仍相信，阿富汗公民社會的核心不會放棄抗爭。"

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