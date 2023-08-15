紀念二戰結束為何日子不一樣？5個QA帶你回顧歷史

9月2日是日本對美國投降紀念日。1945年9月2日，在停泊於東京灣的美國「密蘇里號」戰列艦舉行的儀式上，日美代表簽署了正式結束多年血戰的文件。在若干國家，這一天以「V-J Day」（戰勝日本日）聞名。但另有一些國家認定8月15日是二戰結束紀念日，因為1945年的8月15日前，日本天皇在這一天下詔投降。以下是5個問答：

問：何謂V-J Day？

答：這是英文「Victory over Japan Day」（戰勝日本日）的縮寫，由美國及其參戰盟友和經多年奴役和迫害重獲解放的亞洲日本受害國確定。英、澳、新、朝、韓等國將8月15日作為日本投降日。包括美國在內的另一些國家將9月2日定為日本投降日；菲、中、俄等國確定9月3日為抗戰勝利紀念日；日本則在每年的8月15日舉行有天皇、政界人士和老兵家屬參加的終戰紀念儀式，祭奠戰爭亡靈。

問：為什麼會有不同的紀念日？

答：一些國家將日本天皇發布《投降詔書》的8月15日視為戰爭結束日。其它國家則將日本正式簽署無條件投降書的9月2日定為戰爭結束日，理由是，二戰中的軍事衝突呈現不同等級、時間長短各異，在部分亞洲地區延續幾近半世紀。時任美國總統杜魯門要求，須等到日本正式簽署投降書，方可宣布「戰勝日本日」。

各國之所以選定不同的紀念日，也有其政治的和歷史的原因。2014年，中國重新確定每年9月3日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」。該國舉行了閱兵式。菲律賓也將這一天定為勝利日。1945年，日本陸軍大將山下奉文（Tomoyuki Yamashita）在這一天投降。俄羅斯於當年8月9日對日宣戰，軍事行動延續至9月初。

問：1945年8月15日這一天發生了什麼？

答：美國分別於8月6日和9日對日本廣島和長崎投下原子彈數天後，8月15日，日本天皇昭和對國民發表電台談話，宣布日本無條件投降。此前一天，日本政府向美國及其盟國表示，日方投降，《終戰詔書》已由昭和天皇簽署、眾內閣部長附署。

昭和天皇的電台講話於8月14日秘密錄製。皇宮官員嚴加保護，防範錄音帶不致落到衝入皇宮試圖竊走的一批軍官手中。天皇的聲音大多數日本國民平生首次聽到，由於錄音質量差，天皇的聲音聽上去含糊不清。

問：1945年9月2日這一天發生了什麼？

答：日本投降書簽字儀式在停泊於東京灣的美國戰艦「密蘇里號」上舉行。1854年，美國海軍將領培里（Matthew Perry）就在東京灣與日方簽署了這個封建國家開放國門與美國通商的條約。在密蘇里號戰艦上，代表日本簽署投降書的是外相重光葵（Mamoru Shigemitsu）和陸軍參謀長梅津美治郎將軍（Gen.Yoshijiro Umezu）。這倆人後來都被判犯有戰爭罪。

遠東戰區最高統帥、美國將軍麥克阿瑟（Gen. Douglas MacArthur）代表聯合國簽字；美國海軍上將尼米茨（Adm. Chester Nimitz）代表美國簽字。來自包括英、法、澳、加、荷、新、中、蘇等在內的其它國家代表見證了這一為時半小時的簽字儀式。

問：之後發生了什麼？

答：根據正式簽署的日本投降書，該國必須停止所有軍事行為，釋放戰俘和其他被俘、被囚禁者。該文件也規定，美國對日本實施軍管。至1952年4月，舊金山和平協定開始生效，軍管狀態延續了7年。該和平協定允許日本重返國際社會。從此，日本在防務和其它領域成了美國的一個主要盟友。

從1954年以來，作為戰爭賠償的一部分，日本向地區提供了巨額發展援助。不過，與其戰爭時期亞洲敵國之間的外交關係的正常化進程耗費了20多年時間。儘管與鄰國之間在如何看待二戰歷史問題上存在爭議，日本仍於1965年和1972年與韓國和中國先後恢復了正式外交關係。由於領土爭議，日本尚未與俄羅斯簽署和平協議。該國同朝鮮之間也還沒有正常外交關係。

（美聯社）

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