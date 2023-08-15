雅加達空汙持續惡化 車輛將隨機抽檢

雅加達空氣污染全球最糟糕，總統也不滿。印尼首都空氣污染嚴重，近期登上全球空汙最嚴重第一名，連總統佐科威也抱怨污染問題遲遲未改善，已要求對車輛進行攔檢以及監測發電廠污染排放等，企圖改善污染狀況。根據印尼綠色和平組織數據，雅加達周邊100公里內有10座燃煤電廠，是該市污染問題的元凶。

空汙全球最糟糕

據《路透社》報導，瑞士空氣品質監測公司IQAir指出，雅加達從今年5月以來，一直是全球污染嚴重的前十大城市之一，上週更是上升到第一名。本週一，佐科威在內閣會議上表示，「污染最主要原因是道路交通阻塞嚴重、長期乾旱以及製造業普遍使用燃煤方式。」

環保團體一直認為，燃煤電廠是高污染的主要來源。對此，當地政府表示，將針對車輛隨機抽檢以及要求車主進行排氣檢測，違者將罰款，累犯將被吊銷駕照。雅加達市政府正考慮要求一半的公務人員在家辦公以減少污染。中央政府將要求在雅加達取得行車執照時，必須完成污染排放檢測。

環境部長努爾巴亞表示，「會先從雅加達開始，如果有改善，就會擴大到大雅加達地區。」為了改善空氣污染，佐科威也要求政府持續監測位於大雅加達地區的工業及發電廠，其他做法還包括規劃要求2,400cc以上的車輛使用98無鉛汽油，而且每輛車要載4個人。

市區早晨天空灰矇矇

據《EcoWatch》報導，過去幾個月，人口超過1,000萬人的雅加達市居民每天早晨都會被灰色的天空和濃濃的煙霧包圍。環境部官員雷蘭杜羅表示，「6~8月雅加達的空氣污染會因為乾空氣而無法避免地出現惡化。」32歲的居民瓦莉塔指出，「我必須隨時帶著口罩，造成我的身體跟臉都很不舒服。」

運輸造成污染超過4成

環境部數據顯示，空汙來源有44%是運輸工具，31%是來自工業活動。許多雅加達車輛，特別是機車屬於高度污染而且沒有效率，加上目前人口3,000萬人的大都會地區公共運輸不足，路上交通阻塞等於會持續不斷地排放污染。

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