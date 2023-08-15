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美日韓領袖18日大衛營會晤！將宣布聯合倡議並提及台灣

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（圖左至右）將於18日在大衛營會面。歐新社
美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（圖左至右）將於18日在大衛營會面。歐新社

路透報導，中國持續擴大其影響力之際，美國政府高階官員透露，美國、日本南韓領袖將於18日在大衛營會面，三方將宣布一系列科技、教育與國防領域的聯合倡議。

報導指出，不具名官員們指出，雖然此次峰會不太可能達成相互防衛承諾的正式安全協議，但三位領袖將同意對於區域性責任的諒解，並建立三方熱線以便在危機時刻溝通

美國總統拜登邀請盟友，日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，前往位於馬里蘭州著名的總統度假勝地大衛營，而過去關係破碎的日、韓兩國，如今也在積極修補外交關係，以共同面對中國與北韓威脅。

此次峰會代表美方希望三國領袖能進行年度會面，將合作正式化，而今年將會是第一年。南韓與日本今年3月舉行睽違12年來首次聯合峰會，並採取行動平緩雙方針對1910至1945年日本占領南韓的歷史分歧。

美國則分別與日本和南韓簽訂《美日安保條約》和《美韓共同防禦條約》，但有鑑於擔心中國不斷擴張的實力及其意圖，華府希望日韓之間能更緊密合作。

其中一名美方官員表示，「我們預計會採取一些措施，讓我們在安全領域能更緊密合作」，使得集體安全更增加。

美方官員也承認，要在完全符合美日韓各自要求下達到三方安全合作框架，是過於不切實際，「然而，我們正在採取步驟，讓三方國家明白在區域安全上的責任」，並且在彈道飛彈防禦、科技等領域推升到新的合作層次。

此外，預計峰會還將發表聯合聲明，當中將提及對中國試圖改變台灣地位的擔憂，以及維護台海和平與穩定的內容。官員稱，但相關措辭預計會與美國此前在台灣議題的立場一致，避免急遽升高與北京的對立。有關聲明條款的確切措辭，將在峰會最後進行談判。

日本 美國 南韓 台灣

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