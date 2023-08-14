全球受關注科學論文排名 也呈美中爭霸格局

日本文部科學省科學技術．學術政策研究所日前公布其「2023年科學技術指標」，在引用次數排名前10%的「受關注（科學）論文」排名中，中國大陸超越美國，獨占鰲頭。

在前述排名中，中國發表的篇數達5萬4405篇，美國為3萬6208篇。除了在國際政治和軍事上，這項排名也顯示在科技學術方面，同樣呈現美中爭霸的局面。

第3至第10名國家依序為英國、德國、義大利、印度、澳洲、加拿大、法國與南韓。值得注意的是，這8國的篇數都不到1萬篇，分別是8878篇、7234篇、6723篇、6031篇、5186篇、4632篇、4210篇及4100篇。

予外界科技先進國家印象的日本，這次則僅以3767篇排名第13，在亞洲還落後3770篇的伊朗。日本在亞洲還排不進前3名。

文科省這項指標是以全球主要國家自2019年至2021年發表的科學論文，做為比較分析的資料。