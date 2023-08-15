美印太副司令：共軍拒對話 助長戰爭風險

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡中將警告，中國大陸拒絕與印太司令部高層溝通，傲慢已達危險程度，助長與美國發生戰爭風險。

斯卡倫卡說，他認為共軍的訓練增加，「日益強勢會導致驕傲，之後變成狂妄。當他們開始變得膽大妄為時，這將成為問題，因為我們都在操作高性能裝備。」

他說，共和黨聯邦眾議員蓋拉格提議在澳洲等太平洋關鍵地點部署美國極音速飛彈以嚇阻北京犯台，他認為這個構想很有價值。

斯卡倫卡在坎培拉「澳美領導人對話」場邊受訪時說：「我們不希望戰爭發生，我認為中共吃硬不吃軟，因此必須持續展現實力。」

斯卡倫卡說，印太趨勢「在很多層面都不是走在正確方向」，共軍「不安全且不專業的活動」增加。

他表示，美軍優先要務是避免與共軍爆發戰爭，但雙方軍方指揮官間「不存在」對話，導致誤判引發衝突的風險升高。

斯卡倫卡說，美軍印太司令部司令阿基里諾一直提議與共軍東部戰區和南部戰區司令對話，但未獲任何回應。

共軍東部戰區管轄範圍涵蓋東海與台灣海峽，南部戰區則包含南海。

駐地在夏威夷的斯卡倫卡說，中方把溝通當作「行為符合他們利益的獎賞，這不是大國會做的事」。他說，強權會彼此對話，即使意見不合也會與對方談話，因為這是了解彼此與降低誤判風險的唯一辦法。