撤軍阿富汗混亂 美報告批國務院、國防部

阿富汗神學士二○二一年八月十五日攻下喀布爾重新掌權，如今已屆兩周年。當時美軍倉皇撤離，混亂場面讓人記憶猶新。半島電視台引述一份華府內部檢討報告指出，總統拜登和前任川普政府，皆對最糟狀況設想不足，並點名國務院、國防部在安排美軍撤離時合作不力。

報告雖肯定國務院人員在壓力和風險中行動出色，但稱國務院本應更充分預備喀布爾可能失陷。另外，國務院未能適時設立危機處理小組來統籌阿國局勢，讓重要人員共同協作，亦未就人員撤離和國防部妥善配合。

該報告於六月底作成，報告批評美國國防部雖有預備撤離，卻因不清楚國務院相關負責人，規劃進程受延誤。

神學士兵臨喀布爾時，美方混亂的撤離行動導致美國威信盡失。當時美軍僅掌控該市機場周邊，兩周內試圖將美國人和親美的焦急阿富汗人撤離該國，直到八月底方完全撤出。撤離期間更遭受「伊斯蘭國」自殺炸彈攻擊，十三名美軍等至少一七五人喪生。

自阿國撤軍後，拜登飽受共和黨批判，但他捍衛撤兵決策，稱長達廿年的阿富汗戰爭是美國涉入最久的軍事衝突，必須結束。

報告批判前任川普政府卸任之際，仍未釐清美軍如何在二○二一年五月的期限撤離、未來如何在喀布爾繼續外交工作等。報告亦指川普未充分考量具「特殊移民簽證」（SIV）資格的阿富汗人，以及其他當地高風險民眾的處境。

二○○一年九一一恐攻後，美軍以當時阿富汗神學士政權庇護恐攻主嫌「凱達組織」領導人賓拉丹為由，揮軍入侵阿富汗推翻神學士，扶植親美政權。但神學士並未被消滅，而是潛入鄉間，廿年後捲土重來重掌政權。