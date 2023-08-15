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神學士奪權2年 阿富汗逾8成家庭缺糧

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
據聯合國駐阿富汗援助團的報告顯示，儘管自2021年外國軍隊撤出阿富汗、塔利班（或譯神學士）重新掌權以來阿富汗平民整體傷亡減少，但簡易爆炸裝置對平民的威脅仍嚴峻。美聯社
據聯合國駐阿富汗援助團的報告顯示，儘管自2021年外國軍隊撤出阿富汗、塔利班（或譯神學士）重新掌權以來阿富汗平民整體傷亡減少，但簡易爆炸裝置對平民的威脅仍嚴峻。美聯社

阿富汗神學士二○二一年八月十五日攻進喀布爾重新掌權，兩年來嚴格限制女性自由、剝奪女性權益。英國廣播公司（BBC）指出，面對神學士政權，各國罕見達成一致立場、拒絕承認該政權，奪權兩周年的神學士政權至今沒有任何國家承認，仍是國際孤兒。

自去年以來，神學士「勸善懲惡部」陸續頒布法令，禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場、健身房及美容院，且不得於非政府組織工作。

神學士上台後，外國政府削減發展援助，並對阿富汗銀行業實施制裁，許多資助者撤回對阿富汗的大型人道援助計劃。聯合國最新報告指出，截至七月底，阿富汗的人道危機訴求僅四分之一獲得資金支援。阿富汗的飢餓人口正不斷攀升，據聯合國，高達八成四的阿富汗家庭需借錢買糧食。

聯合國以「性別隔離」指稱神學士一系列政策，並計畫對神學士提出「危害人類罪」的法律訴訟。

此外，外界也擔心如伊斯蘭國（IS）等激進伊斯蘭組織的勢力將持續擴大。BBC指出，儘管沒有國家承認神學士政權，其成員卻積極飛往世界各地、參與會議，神學士外交部長穆塔基在喀布爾則幾乎每天接見外國代表。

神學士上台後，一些國家把駐阿富汗喀布爾使館遷往卡達，如今多數西方國家駐喀布爾大使館仍關閉，只剩一個小型歐盟機構及日本使節團。批評人士質疑，外交官員是否至少應身在喀布爾，才能影響當地局勢。

與神學士交涉的外交官員指稱，接觸並不等於承認。一名曾參與神學士近期中層級會議的西方外交官說：「若我們不以聰明的方式回應有意互動的阿富汗人，那些想監禁大部分人口的人將隨心所欲的統治。」

神學士 阿富汗 聯合國

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