黑海位處戰略要地 俄搶掌控權

莫斯科七月退出允許烏克蘭港口安全出口穀物的協議以來，黑海周遭的軍事及地緣政治緊張局勢便不斷升級，俄羅斯無人機和飛彈多次攻擊烏克蘭港口設施和穀倉，烏克蘭也對位於諾沃羅西斯克海軍基地的一艘俄國油輪和一艘俄國軍艦發動了海上無人艇攻擊。紐約時報指稱，黑海如今已是衝突地帶，卻經常被忽略。

黑海位於歐洲及亞洲之間，北岸為烏克蘭，東北岸為俄羅斯，南岸至西岸依序有北約成員國土耳其、保加利亞與羅馬尼亞，此外，附近地區還有五個北約夥伴國。

俄國退出黑海穀物協議後，俄軍數次發動飛彈攻擊烏克蘭黑海港口，甚至襲擊聶伯河沿岸、鄰近羅馬尼亞的軍事基地，引發外界擔憂北約恐捲入黑海衝突。

烏軍八月初夜襲兩艘俄軍船艦回應，並將俄國六座黑海港口與通道視為「戰爭風險區」。儘管美國不允許烏軍使用美方提供的軍武攻擊俄國領土，美官員也表示未介入烏克蘭挑選攻擊目標，但美國及西方盟國提供的情報已間接協助基輔挑選攻擊對象。

紐時指稱，黑海位處歐亞交界處，戰略及經濟地位重要，數世紀以來，俄國都極重視這片水域，由此將地緣政治影響力投向歐洲、中東等地區；此外，黑海終年不結冰，沿岸港口貿易全年暢通無阻。黑海掌控權明顯是俄國的戰爭目標，也是其二○一四年併吞克里米亞原因之一。

北約七月底宣布增加巡視北約領土及黑海上空的偵察機數量。儘管北約不願與俄國衝突，但在黑海擦槍走火的風險已漸增。

黑海的兩個主要出入口博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽由土耳其掌控。俄烏開戰以來，土國持續禁止俄烏軍隊使用兩海峽，也要求北約不要派軍艦來此。

黑海也攸關石油供應鏈，全球超過百分之三石油及產品仰賴黑海航運。

在戰爭爆發之前，俄國每天從黑海出口七十五萬桶原油，相當於其原油出口的百分之廿。若黑海緊張導致俄國出口石油的通道受阻，油價每桶可能上漲十至十五美元。