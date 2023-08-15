俄朝商船開火 黑海航安疑慮升

路透報導，俄國十三日表示，俄軍巡邏艦畢可夫號當日在黑海西南部，向掛帛琉國旗的貨船開火示警。這是俄國七月退出黑海穀物協議後，首度在烏國之外朝商船開火，料使商界對黑海航安更加憂心。烏方抨擊俄軍舉措屬犯罪，違反國際法並危害航行自由，籲國際海事組織強硬回應。

俄國防部聲明，該艘「蘇克魯歐坎號」商船欲前往烏國伊斯梅爾港，但船長拒絕停船受檢，俄艦因此發射自動武器警告，迫使其停船。俄軍隨後搭直升機登船檢查，查驗之後放行。根據航行資料，該商船後開往保加利亞近海，航向羅馬尼亞港口蘇利納。

烏克蘭外交部譴責俄軍「挑釁」行為違反國際法，蓄意危害黑海航行自由和船運安全，籲國際阻止。烏國副總理敦促聯合國國際海事組織（ＩＭＯ）強硬回應，並建議船隻取道土耳其、保加利亞、羅馬尼亞領海以避險。

烏克蘭總統顧問波多利雅科直言此舉為「海盜行徑」，指控這是俄國對非交戰方民船的犯罪，烏方將適當回應。

國際斡旋的黑海穀物協議原保障農產從烏國黑海港口出口，但俄國喊停後，宣布將所有赴烏國海域的船隻視為潛在軍火運輸船，且認定船隻旗幟顯示的國家為烏國幫手。烏方亦對航向俄國或俄占港口的船隻做類似威脅，月初曾攻擊俄國油輪和黑海俄港諾沃羅西斯克的軍艦。

黑海局勢升高 圖／聯合報提供

烏國日前宣布計劃打造黑海「人道走廊」，供開戰後困在烏國港口的貨船使用，但外界憂心其安全，這次俄軍開火行動，料使業界對黑海疑慮深化。烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克認為，俄國或想藉此向所有黑海民船釋出訊息，未來航行該海域宜有國際保證。

俄烏皆為農產大國，在小麥、大麥、葵花油等產品市場扮演要角，俄國也是肥料市場一大主力。烏國和西方批評俄國行徑形同封鎖烏國港口，截斷農產出口。俄方反控西方，未履行黑海協議中鬆綁俄國食品和肥料出口的內容。