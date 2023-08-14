沒有帶來實質好處…菲律賓宣布停用與大陸海警間的溝通「熱線」

菲律賓海岸警衛隊西菲海事務發言人傑伊‧塔裡埃拉(Jay Tarriela)表示：「我們不再使用菲律賓海岸警衛隊和中國海警之間的電話熱線，這條熱線已經不復存在…它沒有給我們帶來太多實質好處…我們沒有從中受益」。

2017年，馬尼拉和北京宣布開通雙方海岸警衛隊之間的熱線，以避免雙方誤解誤判，防止發生海空意外事件。當時在菲律賓執政的是總統杜特爾特。

塔裡埃拉說，過去6年菲律賓與中方發生海上摩擦事件時，菲方都曾嘗試使用海警熱線，但這條熱線沒有給菲方帶來多少好處，所以菲方選擇停用。

今年8月5日，菲律賓派出補給船准備向第二托馬斯礁（中稱仁愛礁）擱淺軍艦上的士兵運送食品等生活物資，中方稱其向非法「坐灘」軍艦運送建築物資，中國海警船向菲律賓補給船發射水炮將其驅離。

中國海警局一名新聞發言人說，中國海警「依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船只進行了攔阻，我們敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動…中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動」。

這一事件發生後，菲律賓外長召見了中國駐菲律賓大使黃溪連，並向他發出了一份口頭照會。

第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）位於南沙群島（亦稱斯普拉特利群島）東部，長15公里，寬約5.6公里，退潮時大部分露出。它距離菲律賓巴拉望島約200公里，距中國最近的主要陸地海南島1000多公里。1999年，菲律賓故意讓舊登陸艦馬德雷山號擱淺仁愛礁，以宣誓對第二托馬斯礁的主權。目前，該艦由多名菲律賓海軍陸戰隊人員看守，菲律賓以空中投送方式補給物資，還對擱淺軍艦進行加固。

這一次菲律賓補給船遭中國海警船水炮射擊驅趕之後，菲律賓方面表現出強硬的態度。菲律賓總統馬科斯（Ferdinand Marcos）否認曾與中國達成協議，以撤離菲國在第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）上的馬德雷山號登陸艦。他在一份聲明中表示，他並不知道菲律賓有協議或安排要把船只從自己的領土上移走，並表示：「讓我進一步說，如果確實存在這樣的協議，我現在就撤銷該協議」。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔裡埃拉還表示，今年1月菲律賓總統馬科斯訪問北京時，兩國海岸警衛隊之間簽署的諒解備忘錄沒有得到續簽。

菲律賓大學國際海事教授巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）建議菲律賓退出東盟同中國就南海行為准則舉行的談判。他說，在威脅、脅迫和完全缺乏自我克制的情況下談論行為准則機制毫無意義。

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