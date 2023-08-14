尼日完換馬利？ UN維和部隊加速撤離

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

非洲又有國家恐要政變？聯合國13日宣布，會加速撤離位於西非國家馬利的維和部隊，代表當地局勢已面臨失控邊緣。馬利2021年才歷經政變，現在的軍政府又與當地叛軍組織「阿札瓦」對立加劇，瀕臨大規模衝突邊緣。非洲近日屢傳政變，目前尼日政變尚未平息，讓外界擔憂當地局勢恐更加動盪。

政府與叛軍交火

根據《半島電視台》報導，聯合國馬利維和部隊（MINUSMA）13日表示，當地的局勢升溫，迫使維和部隊要加快撤離的腳步。由於維和部隊並非一般國家軍隊，僅配備輕型武器且不能偏袒任一方，因此若衝突難以控制就會撤離，也顯示馬利恐面臨政變邊緣。

《美國之音》提到，馬利境內的主要叛軍組織「阿札瓦」（CMA）近日指控，馬利軍政府與俄羅斯雇傭兵集團華格納合作，並違反停火協議，在小城巴爾附近攻擊CMA的部隊。馬利軍方並未回應CMA的指控，被媒體問到時僅表示有6位軍人駐守在巴爾的軍人，被武裝恐怖組織殺死，顯見衝突仍在延燒中。

西非各國頻傳政變

馬利字2012年後就騷動不斷，並於2020年與2021年都有發生政變，軍政府都被聯合國控訴高度違反人權、屠殺平民等行為。2021年最近一次的政變是馬利軍隊發起軍事政變，逮捕馬利總統恩多、總理瓦內等官員。先前領導2020年馬利政變的軍政府領導人戈伊塔宣布上台。

西方目前的動亂引發各國關注，包括尼日才剛政變結束，政變的將軍恰尼將與西方合作打擊恐怖組織的總統巴祖姆推翻，而鄰國查德、幾內亞與蘇丹2021年才經歷政變，布吉納法索、幾內亞比索2022年才經歷過政變，外界擔心西非政治動盪造成政府無力維持治安，讓恐怖組織在西非壯大勢力。

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