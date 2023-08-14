美、日、韓將打造新安全架構

美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，十八日將在美國華府近郊大衛營舉行美日韓三國高峰會。韓聯社十三日引述南韓國家安保室第一次長金泰孝報導，三位領袖將針對美日韓安全合作關係建立「關鍵架構」並將其制度化。此外，美韓及日韓雙邊峰會相關安排也在進行中。

美日韓三國領袖自一九九四年亞太經合會以來，已在國際會議場邊會面十二次，但這是三國領袖首次舉行單獨的美日韓三國峰會，也是拜登二○二一年就任總統後首度在大衛營招待外國領袖。

金泰孝表示，三國領袖將在峰會上討論三方合作關係的共同願景與基本原則，並建立全方位、多層次、跨領域、多層次的合作機制。針對區域和平及穩定所面臨的共同威脅，峰會將強化三方安全合作關係，並就北韓核武及飛彈威脅，深入討論務實合作措施。

此外，三人也將針對高科技領域合作，以及供應鏈、能源危機等經濟安全議題展開討論，強化合作夥伴關係。

日本讀賣新聞日前報導，美國駐日大使易曼紐表示，這次峰會將加強推動「自由開放的印度太平洋」，會後將發表聯合聲明，預料將明載日本自衛隊與美韓軍隊將定期舉行聯合演訓。

此外，也將記載對於北韓的彈道飛彈相關情資，三國將早日開始即時共享。

共同社報導，三位領袖已同意未來將每年舉行三方峰會。白宮國安會發言人柯比日前表示，美日韓三方關係對於印太地區乃至全世界，都有著重要意義。