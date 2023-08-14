抗極音速武器 美日共研新飛彈

日本讀賣新聞十三日引述多位政府相關人士報導，為攔截中國大陸、俄羅斯和北韓研發的極音速武器，日本與美國政府已確定將合作研發新型飛彈，預料將於十八日在美國總統度假地大衛營舉行的美日領袖會談時敲定。

針對現有飛彈防禦網難以因應的極音速武器威脅，美日政府將持續強化嚇阻力。若兩國政府敲定共同研發攔截飛彈，將是繼二○一七年度完成研發的標準三型２Ａ批次後第二例。

趁十八日在美國馬里蘭州召開的美、日、南韓三方領袖會談，日本首相岸田文雄將與美國總統拜登舉行雙邊會談，雙方正協調屆時做為共識內容之一公布。

極音速武器可達音速五倍（五馬赫，時速約六一二五公里）以上，還能夠以不規則軌道低空飛行，現有雷達不易捕捉，故難以攔截。

中國大陸二○二一年七月即已成功試射這種武器；俄國則已投入烏克蘭戰場實戰使用；北韓則自二○二一年九月以來持續試射，有分析指稱去年一月試射時，最快曾到達約十馬赫（時速約一萬二二五○公里）。

為因應這類武器，日本防衛省計畫提升陸上自衛隊○三式中距離地對空飛彈性能；海上自衛隊神盾艦上則搭載新型標準六型飛彈，也擁有一定攔截能力。

不過，前述兩款攔截飛彈僅能在來襲的敵方彈道飛彈落地前進行攔截，如何確保能在更遠距離就進行攔截，已成當務之急。美國為此正持續建構運用多枚小型衛星連動的衛星星座（或稱衛星星系），防衛省已考量和美國衛星網合作。美日政府目標十年內完成新型攔截飛彈的研發工作。

日本政府亦推動擁有攻擊敵方飛彈基地等目標的反擊能力，以達自衛目的，希望盡快透過和美方聯手研發新型反彈道飛彈，以及備妥確保反擊能力的長程飛彈，實現去年十二月國家防衛戰略揭櫫的綜合防空飛彈防衛。