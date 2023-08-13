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大陸公民瓜達爾遇襲 巴軍方打死兩名武裝分子

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巴基斯坦安保人員護衛下的瓜達爾港碼頭。新華社資料照片
巴基斯坦安保人員護衛下的瓜達爾港碼頭。新華社資料照片

巴基斯坦俾路支地區局勢一直不穩定。周日（8月13日），安全力量與武裝分子交火。

衝突發生在港口城市瓜達爾。巴基斯坦安全力量一名發言人向德新社表示，武裝分離分子在一座法院建築前襲擊了一輛載有大陸公民的汽車，之後與安全力量發生衝突。先是發生爆炸，隨後武裝分子向保護車隊的安全力量開火。

巴安全力量發言人稱，至少有兩名「恐怖分子」在交火中被打死。載有大陸人的汽車被送往安全地點。分離組織俾路支解放軍（BLA）聲稱對襲擊負責，並稱至少四名大陸人和九名巴基斯坦安全力量被打死。

俾路支省政府訊息部官員則否認有四名大陸人被打死的說法。這名官員向德新社表示，大陸公民沒有傷亡。

瓜達爾位於巴基斯坦西部南部，距離伊朗邊境不遠。大陸在那裡修建一座深水港，作為在巴基斯坦數十億美元投資的一部分。分離分子主要對抗的是控制俾路支省的強大軍方，並要求這一巴基斯坦面積最大、原材料豐富的省份獨立。分離武裝對大陸公民及其基礎設施的襲擊，則是報復大陸與巴基斯坦國家及軍方的夥伴關系。

目前，巴基斯坦部署約15000名安全力量保護在該地區的數千名大陸人。

（德新社）

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