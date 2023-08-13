TikTok開放歐洲用戶關閉個人化推薦 英國版未跟進挨轟不安全

英國「衛報」13日報導，短影片平台TikTok將依歐盟新法規，在歐洲30國開放用戶可選擇不接收個人化內容推薦，但該法未在英國生效，該國用戶將無法使用該選項，被批評使英國的TikTok相對不安全、危害更甚。

TikTok為了遵守歐盟「數位服務法」（Digital Services Act），8月底起須容許「歐洲經濟區」（EEA）國家用戶關閉大多根據過去使用歷程產生的內容推薦，但日前稱尚無計畫將該選項開放給英國用戶，引發倡議者批評。

非營利組織「對抗網路仇恨中心」執行長阿邁德（Imran Ahmed）表示，TikTok的演算法設計意在使用戶沉迷，且研究顯示會使用戶接觸有害內容，包括涉及自我傷害或飲食障礙症。

阿邁德認為，既然已打造出該選項，就應開放給全球用戶，否則相當荒謬。

倡導輕生防治的「茉莉玫瑰基金會」顧問、兒童數位安全專家巴羅（Andy Burrows）也稱，英國現在處境落後，呼籲TikTok將該選項擴大開放。

巴羅表示，樂見歐盟用戶可關閉個人化內容推薦，將讓年輕人可選擇「更安全的版本」，有助避免接觸有害內容，但對TikTok僅願達成法規義務感到失望，會導致英國用戶較難以隔絕有害內容。