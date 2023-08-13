美力促以色列、沙烏地建交 沙國卻「做1事」成雷隊友：為紛爭火上加油

美國盼沙烏地與以色列建交的心願，只怕更加難了！沙烏地12日首度派駐大使到巴勒斯坦，形同承認了巴勒斯坦的主權國家地位，但美國近日才正要努力搓合以色列與沙烏地的邦交，沙烏地這樣做形同在兩國紛爭的最核心點火上加油。外界擔心，以、沙關係要正常化還有不少困難待克服。

增加對巴連結

根據《半島電視台》報導，沙烏地12日首度派遣大使阿蘇達尼前往巴勒斯坦，他原先是沙烏地駐約旦大使，這次任命將會是兼任兩國大使。

巴勒斯坦總統阿巴斯的外交顧問阿卡拉迪指出，此次任命對於兩國關係是重大突破。阿蘇達尼也說，沙國王儲薩勒曼希望藉此，增加對巴勒斯坦的全面協助。

《美國之音》提到，過去巴勒斯坦相關業務都是由沙烏地駐阿曼大使館負責處理，並沒有額外設立大使一職，沙烏地在歷史上首度派遣駐巴勒斯坦，讓巴勒斯坦的政論分析員歐卡認為，沙烏地傾向認為巴勒斯坦是主權國家，但這就與以色列的想法有出入，以色列與阿勒斯坦長期在加薩走廊、約旦河西岸有主權紛爭。

以沙關係仍難解

由於大陸近日協助伊朗與沙烏地關係正常化，美國也希望促成區域兩大世仇以色列與沙烏地建交，但卡在巴勒斯坦問題，還有沙烏地想要發展核能，雖然沙烏地堅稱核能只會用來和平用途，但美國與以色列都擔心，沙烏地也會向伊朗一樣想發展核武。

因此，美國國務卿布林肯與以色列外交部長柯漢近日受訪時都曾說，以、沙兩國要建交並不容易，其中有許多難關要克服。以沙關係專家阿嘉沙則分析，沙烏地派駐大使的行為，正是在給以色列下馬威的舉動，以色列在加薩走廊與約旦河西岸的屯墾與攻擊行為，仍讓沙烏地、約旦等國不滿。

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